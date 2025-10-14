Carla Bañuls Puente, líder de la Copa de España tras su triunfo en Galicia

La Copa de España de Ciclocross ya ha empezado con las dos primeras pruebas puntuables y el liderazgo en la categoría júnior de la corredora de Gandia, Carla Bañuls Puente.

En la primera carrera, el XV Trofeo Villa de Gijón, la ciclista que se estrena como júnior con 16 años, se clasificó en quinta posición.

En la segunda prueba de la Copa de España de Ciclocross 2025, disputada en Marín (Pontevedra), Carla Bañuls se ha hecho con la victoria tras romper la carrera en el tramo final alejando a Aitana Gutiérrez, con la que ha mantenido una preciosa batalla. Gutiérrez ha finalizado en segunda posición, mientras que Mirari Gotxi ha sido tercera.

Carla Bañuls figura como primera clasificada con un solo punto de ventaja sobre la segunda. Las próximas pruebas serán el 1 y 2 de noviembre en Euskadi.

Antes de esas fechas y para no estar parada, la gandiense correrá dos pruebas de la Challenge de la Comunitat Valenciana de Ciclocross, programadas los días 18 y 19 de octubre en Picassent y Aiacor.

En lo que se lleva de 2025, pero todavía en categoría cadete, Carla Bañuls Puente ha sido 2ª en la Copa de España de Ciclocross 2024-2025, subcampeona nacional de ciclocross, segunda igualmente en el Campeonato de España contrarreloj, tercera en la Copa de España de Carretera y ha participado, representando a España, en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (FOJE), que son una especie de Juegos Olímpicos para deportistas de edades entre los 14 y 18 años, y que se disputó en Macedonia.