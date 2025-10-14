Gandia acrecenta su posición como referente nacional y mundial de la pesca deportiva

Gandia y el Club Deportivo de Pesca de la ciudad ocupan un lugar preferente en la pesca deportiva de competición. La ciudad y el club acogen y organizan campeonatos desde hace años y lo siguen haciendo.

Este año, sin ir más lejos, la capital de la Safor acoge el Campeonato de España de Corcheo Mar de Clubes, que se disputa del 23 al 25 de octubre.

Pero es que, además, la ciudad y el club han sido confirmados como anfitriones del Campeonato del Mundo de la misma disciplina en su edición del año 2028.

La elección de la ciudad y del club obedece a que "aquí estamos como en casa. Donde te tratan bien, apetece volver y por eso volvemos a Gandia", según comenta el presidente de la Federación Internacional de Pesca, Juan Antonio Barrera. El dirigente añade que "esta ciudad es un escenario idóneo para hacer las competiciones".

Por si todo esto fuera poco, el equipo A del Club Deportivo de Pesca Gandia ha competido en el Mundial de Corcheo Mar 2025 disputado en Mentón (Francia) del 7 al 11 de octubre, logrando una meritoria 7ª posición en la clasificación final.

El conjunto del Club Deportivo de Pesca Gandia acudía a esta cita internacional tras proclamarse campeón de España de Corcheo Mar Clubes en 2024, en Benicarló, lo que le permitió representar a España en el campeonato mundial.

El equipo, formado por Jordi Jarque, Vicente Giner, Enrique Miñana, Jose Vicente Oltra y Pedro Villada, mostró un excelente nivel competitivo.

Cabe destacar la actuación individual de Jordi Jarque, quien obtuvo una destacada 12ª posición en la clasificación general individual, situándose entre los mejores pescadores del campeonato.