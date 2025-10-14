Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano

Del Poble, la cadena valenciana de pizzas al horno de leña, celebró el pasado 5 de septiembre una década desde la apertura de su primer establecimiento en un pequeño pueblo de la Safor. Para conmemorar esta fecha tan especial reunió a su equipo, proveedores y amigos en la Barraca Fang i Pallús, donde disfrutaron de un evento al más puro estilo valenciano.

Fundada en 2015, Del Poble ha logrado consolidarse como un referente gastronómico en el sector de la restauración. Sus pizzas, con recetas originales, sus sabores propios y un firme compromiso con lo local, han convertido a Del Poble en una historia de éxito.

La celebración tuvo lugar en una antigua barraca valenciana. / Levante-EMV

El encuentro en la tradicional barraca valenciana fue un homenaje a los pilares que sostienen la marca: equipo, proveedores y clientes. Entre música, espectáculo por parte de los Jajajers y, por supuesto, pizzas finas y crujientes, los asistentes pudieron compartir momentos únicos y brindar por el futuro.

La empresa gestiona 35 establecimientos. / Levante-EMV

El evento contó con el apoyo de colaboradores tan importantes como Glovo, Pepsi, Mahou, Red Bull, Ben&Jerrys, TGT, Jasa, Pepina Pastel y Vinitto, marcas que han estado presentes durante estos años en Del Poble.

Del Poble lleva 10 años alimentando la llama. / Levante-EMV

Durante la celebración también se proyectó un vídeo realizado por la productora Nyàs, en el que los fundadores, Rubén Santos e Isa Fayos, repasan en primera persona los diez años de trayectoria de la empresa.

Actualmente la empresa cuenta con más de 35 locales en funcionamiento y tiene la vista puesta en alcanzar las 100 pizzerías en los próximos años, Del Poble reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el sabor auténtico.