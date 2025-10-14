Potries abre el calendario autonómico de ciclocross con una jornada redonda

La localidad de Potries ha albergado este domingo, 12 de octubre, la primera prueba en el calendario de ciclocross de la Comunitat Valenciana. La matinal ha resultado todo un éxito de organización y participantes con varios centenares de corredores y corredoras en liza.

Tras la disputa de las pruebas, los primeros líderes de esta Challenge son en la competición masculina: Cadete: el gandiense Sergi Margarit (Juanginer-Ulevel); Junior: Xavi Vidal (Gobik Factory Team); Sub23: Asier Ortega (Picusa Academy); Élite: Adrián Aranda (Soulbikes-Alzira); M30: Carlos Sanchís (Gsport Cycling Club); M40: Javier Cabanes (Monblau-Ale); M50: Enrique Soler (Juanginer-Ulevel) y M60: Vicent Bonafe (Big Bikes Carlet).

En féminas, las primeras ganadoras de la prueba puntuable de Potries y, por tanto líderes de sus categorías, son en Cadete: Nicoletta Malavia (Ciclismo Base VGT); Junior: Carolina Casares (Sumistock-Costa Azahar); Sub23: Selena Maza (Prolongo-Al Andalus); Élite: Sara Bonillo (Sueca PC) y M40: Carolina Juárez (Gsport Cycling Club).

En cuanto a las carreras de las categorías inferiores de las Escuelas de ciclismo, los triunfadores / as y líder son en Alevines: Elia Ruiz (In Bike Cycling Metric) e Izan Serrano (Big Bikes Carle) e Infantiles: Javier Delegido (EC Jose Sabater) y Theya García (Guti Vinalesa).

La ciudad de Gandia también será sede de una prueba puntuable de la Challenge Comunitat Valenciana de Ciclocross, concretamente el sábado, 22 de noviembre.