Rótulos con historia
Gandia cuenta con letreros comerciales que con el paso del tiempo son verdaderas obras de arte urbano por sus materiales o sus tipografías de época. Ninguna figura protege estos elementos, algunos en riesgo de desaparecer
Josep Camacho
Gandia no es, a pesar de su amplio tejido comercial, una ciudad que haya conservado rótulos antiguos. Los negocios vienen y van, y son pocos los que resisten. A modo de referencia, el pasado 3 de octubre de 2022, en el marco de la Fira i Festes, el ayuntamiento quiso reconocer a comercios centenarios, y reunió a 21 negocios, con miembros de hasta tres y cuatro generaciones.
Con todo, hay algunos rótulos que son verdaderas obras de arte urbano, por sus materiales, como la forja, la piedra o la madera, por utilizar unas tipografías que marcaron época, o por sus expresiones en desuso u oficios casi desaparecidos, como «azafatas», «Todo a 100 pesetas», o «afilador».
La calidad, o la casualidad, ha hecho que los mejores hayan perdurado en el tiempo, pero algunos corren riesgo de desaparecer, sobre todo en negocios que llevan años cerrados. Por ello, el ayuntamiento debería considerar protegerlos con alguna figura.
Por lógica, los letreros más antiguos están en el centro histórico de la ciudad, si bien también hay algunos interesantes en la avenida República Argentina, el Raval, o en el núcleo antiguo del Grau.
Afortunadamente, hay empresas conscientes del valor de sus propios emblemas, como la cadena RH, que conserva el rótulo original del hotel Bayren de la playa en un salón con el mismo nombre. Lo trasladaron allí cuando hicieron la reforma integral, en 2012, y le tienen mucho cariño, recuerda la directora, Beatriz Martínez. El hotel, todo un símbolo de la modernidad y del turismo de masas, se inauguró en 1959.
