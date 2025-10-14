El Saleroso CV Real de Gandia triunfa en un fin de semana marcado por las suspensiones

En un fin de semana en el que numerosos encuentros de voleibol quedaron suspendidos por el temporal de lluvia, tres equipos del Club Voleibol Real de Gandia lograron disputar sus compromisos ligueros el pasado domingo, ofreciendo grandes sensaciones.

El equipo juvenil de Segunda, Bollo Natural Fruit CVRDG, dirigido por Alejandro Terrero, se desplazó hasta Torrent para medirse al CV Torrent, cayendo por un ajustado 3-2 en un encuentro muy disputado. Las realeras lograron rehacerse de un 2-0 en contra ante uno de los conjuntos más fuertes de la categoría, forzando el tie-break tras una gran reacción colectiva. En el set definitivo no pudieron culminar la remontada, aunque mostraron un excelente nivel de juego y una gran actitud competitiva.

El equipo cadete de Segunda, el Bollo Natural Fruit CVRDG, entrenado por Claudia Giménez, perdió por 3-0 en Paterna. A pesar del resultado, el partido fue muy igualado, con todos los sets decidiéndose por una mínima diferencia de puntos, reflejo del esfuerzo y la progresión constante del grupo.

La nota positiva de la jornada la firmó el equipo infantil de Segunda, El Saleroso CVRDG, también bajo la dirección de Claudia Giménez, que consiguió una brillante victoria por 0-3 ante el CV Paterna. El joven conjunto realero, formado íntegramente por jugadoras de primer año, desplegó un juego sólido y eficaz, demostrando una notable evolución jornada a jornada y dejando claro que será un equipo a tener muy en cuenta esta temporada.

Por el equipo infantil jugaron: Lucía Bueso, Julia Maño, Paula Ferrer, Zaira Xaixo, Sara Cueto, Mireia Martínez, Ainara Lavín y Susmila Dulski.