El I Torneo de Fútbol Sin Hogar Comunitat Valenciana cambia de día

Cáritas de Gandia informa que el I Torneo Sin Hogar Comunitat Valenciana, que estaba previsto para este martes 14 de octubre, se aplaza al próximo martes 21 de octubre, manteniendo el mismo horario, debido a las previsiones meteorológicas adversas.

Asimismo, el acto previsto para el martes 21 en el CAI se traslada al miércoles 22, también a la misma hora.

El estadio Guillermo Olagüe de Gandia acogerá el I Torneo Sin Hogar Cáritas Comunitat Valenciana, organizado por Cáritas Interparroquial de Gandia. La cita será el martes 21, de 10:30 h a 17 h.

Contará con la participación de equipos de las tres Cáritas Diocesanas de la Comunitat Valenciana: Segorbe-Castelló, Orihuela-Alicante y València, además del equipo local de Gandia.

Desde Cáritas agradecen la colaboración del ayuntamiento gandiense, a través de los Departamentos de Deportes, Bienestar Social y Participación Ciudadana; CF Gandia, Fundación La Caixa, Vicky Foods y Asociación Fideuà de Gandia y PCS.

Con este primer torneo, Cáritas Interparroquial de Gandia y las tres Cáritas Diocesanas participantes esperan consolidar una práctica que pueda replicarse en otros territorios y continuar promoviendo la inclusión, la solidaridad y la cohesión social en toda la Comunitat Valenciana.