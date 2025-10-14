El XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva ya tiene nueva fecha y horario
La décima prueba del Circuit Safor Valldigna fue aplazada el pasado 9 d'Octubre por la lluvia
Gandia
El VIII Circuit de Carreres Populars Safor Valldigna Caixa Popular confirma que el XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva ya tiene nueva fecha y horario.
La prueba se correrá el sábado, 25 de octubre, las 17 horas. Organiza el Club Esportiu l'Espenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oliva.
Esta carrera se tuvo que aplazar el pasado jueves, 9 d'Octubre, por culpa del mal tiempo y la lluvia. Se trata de la décima prueba puntuable del Circuit.
Antes de la cita de Oliva, los atletas populares tienen otra en Daimús, donde se corre este domingo, 19 de octubre, por la mañana.
Tanto para una convocatoria como para la otra, las inscripciones están abiertas, como siempre, en la página web: www.crono4sports.es.
