Dos futbolistas de la UE Tavernes, en la Selecció Valenciana de la Copa Regiones UEFA

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho pública la segunda convocatoria de la temporada de la Selecció Valenciana para la Copa de las Regiones UEFA.

El seleccionador, Andrés Palop, ha convocado a 25 jugadores no profesionales de clubes de Tercera Federación y Lliga Comunitat para el segundo entrenamiento preparatorio de la primera fase.

El Camp de Futbol Miguel Monleón de Picassent será el escenario de esta sesión de trabajo el miércoles 15 de octubre a las 16:30 horas.

Los jugadores del club de la Valldigna citados son el delantero Jorge Seral Galindo y el centrocampista Erik Martínez Martí.

El buen momento del Tavernes, líder invicto en el Grupo Norte de la Lliga Comunitat ha sido crucial para la convocatoria de estos futbolistas.

Dos jugadores con gol, Seral, delantero centro con 3 goles, aportará experiencia, y Erik, máximo goleador del equipo con 4 goles. Se trata de un jugador joven, vertical y de buen trato con el balón

Catalunya y Comunidad de Madrid serán los rivales de la Selecció Valenciana de una fase que se celebrará en la Ciutat Esportiva Damm de Barcelona del 27 al 30 de noviembre.

Se trata de un torneo en el que solo pueden participar jugadores sin ficha profesional, con una fase nacional previa y una fase europea que mide a diferentes regiones de países europeos.