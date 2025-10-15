Gandia acoge el ICAN Triatlón más internacional con 1.500 participantes de 23 países

El Palau Ducal dels Borja de Gandia ha acogido la presentación del ICAN Triatlón Gandia, que se disputa este sábado 18 de octubre en la playa de Gandia. El evento reunirá a más de 1.500 triatletas de 23 nacionalidades diferentes, consolidándose como una de las citas deportivas más importantes del calendario autonómico y nacional.

El concejal de Deportes, Jesús Naveiro, destaca la relevancia de la prueba tanto a nivel deportivo como turístico: "Hablamos de una de las competiciones más importantes para Gandia, no solo por los más de 1.500 triatletas, sino también por los entrenadores, familiares y amigos que nos visitan. Es un día de fiesta deportiva y una oportunidad para que toda la comarca disfrute del triatlón".

Naveiro recuerda que el recorrido incluye tres modalidades Full, Half y Short, además del Aqua Bike, con salida desde la avenida de la Paz a las 8 de la mañana y meta en el puerto de Gandia. Las distancias más largas recorrerán municipios como Cullera, Xeraco o Tavernes de la Valldigna, mientras que las entregas de premios se celebrará el sábado al mediodía (Short) y el domingo 19 en el Aula Magna del Campus de la UPV Gandia.

Por su parte, Vanessa Huesa, presidenta de la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana, subraya la importancia del evento para el deporte autonómico: “Es un orgullo cerrar aquí los campeonatos autonómicos". Huesa detalla que las distancias Full y Half serán sede de los campeonatos autonómicos y anunció una bolsa de premios en metálico superior a 10.000 euros, además de un reconocimiento especial al club más numeroso. También agradece la colaboración de los ayuntamientos de Gandia, Cullera, Xeraco, Tavernes de la Valldigna y de todos los cuerpos de seguridad y voluntarios, más de 300 personas, que harán posible el desarrollo del evento.

El director general de Deportes de la Generalitat, Luis Cervera, felicita al Ayuntamiento de Gandia y a la Federación por el éxito organizativo y la consolidación de la prueba: "El hecho de que se agoten los dorsales meses antes demuestra que Gandia y el ICAN se han convertido en un referente. Esta prueba combina excelencia organizativa, participación popular y promoción del deporte, valores que queremos seguir fomentando en la Comunitat Valenciana".

La concejala de Turismo, Balbina Sendra, destaca la repercusión turística y económica del evento: "Calculamos más de 4.000 pernoctaciones y un impacto económico superior a los 800.000 euros, que benefician directamente al sector turístico y comercial local".

Sendra añade que la prueba forma parte de la estrategia "Agenda 365" con la que Gandia promociona su marca en ferias como Fitur, posicionando a la ciudad como destino deportivo de referencia: "Somos una ciudad acogedora, activa y preparada para vivir el deporte los 365 días del año".