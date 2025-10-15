Los líos del PP y Vox frenan las obras del trinquet de Xeraco y el cuartel de la Guardia Civil de Oliva

Las desavenencias de Vox con los dos grupos del Gobierno de la Diputació de València, PP y Ens Uneix, ha dejado en el aire dos importantes subvenciones anunciadas por el ente provincial en sendos municipios de la Safor. Por una parte, una cuantiosa ayuda de 400.000 euros al Ayuntamiento de Xeraco para iniciar el Plan Director del trinquet municipal de pilota valenciana y, por otra, otros 63.000 euros que había solicitado el Ayuntamiento de Oliva para destinarlos a mejoras en el cuartel de la Guardia Civil de esta localidad.

Recientemente el equipo de Gobierno de la diputación llevó al pleno corporativo una propuesta de resolución para aprobar un paquete de subvenciones directas a una veintena de ayuntamientos, fundaciones y asociaciones que sumaban alrededor de dos millones de euros. Pero ahí había una cuya beneficiaria era la Asociación de Empresas y Profesionales para Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de la Comunitat Valenciana (Avegal) dirigida a la organización de los Gay Games de València, lo que no gustó a Vox. Para ese evento se habían incluido 200.000 euros, lo que llevó a Vox, contrario a este tipo de celebraciones, a optar por la abstención y dejar solos a los diputados del PP y de Ens Uneix.

Con esa aritmética, la aprobación del paquete de subvenciones directas quedaba en manos de los grupos del PSPV y de Compromís, que suman mayoría, y ambos votaron en contra al considerar, entre otras razones, que se trata de ayudas concedidas sin un criterio claro, al estilo de lo que comúnmente se denomina «a dedo». Justificando su postura, los socialistas señalaron que el enfrentamiento entre el PP, Ens Uneix y Vox evidencia que el presidente de la institución, Vicent Mompó, «no es capaz de sumar mayoría», y que esta votación deja claro que «la gestión de Mompó depende solo de los ultras».

PRO: «Polarización política»

Sea como fuere, este rechazo al paquete de ayudas no ha sentado bien en las dos localidades de la Safor que se habrían beneficiado de ellas. Como señala el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, los 400.000 euros eran una magnífica cantidad para iniciar el Plan Director del trinquet municipal, que requiere de una profunda remodelación y renovación que incluye la ampliación de las instalaciones. El proyecto redactado contempla la reforma de la galería, mejoras en la techumbre que, entre otros aspectos, acabarán con las goteras, y un nuevo sistema de ventilación. El alcalde, en todo caso, confía en que la ayuda se aprobará en un próximo pleno y garantiza que el Plan Director del trinquet se ejecutará sí o sí porque esa decisión está tomada en el ayuntamiento.

Una ayuda idéntica, también de 400.000 euros, dirigida al Ayuntamiento de Simat de la Valldigna para remodelar su trinquet municipal sí que fue aprobada en un pleno anterior de la diputación y, por lo tanto, esa obra puede ejecutarse.

En el caso de Oliva, el primer partido del Gobierno local, Projecte Oliva (PRO), ha lamentado que «PSOE, Compromís y Vox se hayan alineado» en la diputación para tumbar este paquete de ayudas, señalando que eso va a imposibilitar la reforma de vestuarios en la Casa Cuartel de la Guardia Civil que se proyectó hace años.

El cuartel de la Guardia Civil de Oliva. / Levante-EMV

PRO señala que esta subvención empezó a prepararse en el año 2018, cuando, tras un acuerdo con el Ministerio del Interior, la diputación pidió a los cuarteles que presentaran una memoria de necesidades. Fruto de ello, el Ayuntamiento de Oliva firmó en 2024 el protocolo de adhesión al protocolo con la reforma de vestuarios en la Casa Cuartel, una obra cuantificada en 45.000 euros. Ahora bien, transcurridos seis años desde entonces, se ha comprobado que ese dinero es insuficiente y en septiembre pasado el Ayuntamiento solicitó a la diputación un añadido de 18.000 euros para alcanzar el presupuesto total, que ha ascendido a 63.000 euros. Eso es lo que, con la abstención de Vox y el voto en contra del PSPV y Compromís, ha sido rechazado.

«El tacticismo de PSPV, Compromís y Vox ha tenido consecuencias para nuestra ciudad», ha señalado PRO en un comunicado, al tiempo que explican que la alcaldesa, Yolanda Pastor, «ha estado en conversaciones con la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, quien se ha comprometido a explorar todas las vías posibles para garantizar la financiación necesaria para llevar a cabo las obras de reforma proyectadas en el cuartel de la Guardia Civil».

Sobre esta cuestión, Projecte Oliva critica que «la polarización de la política actual está llevando a los partidos tradicionales a poner el foco en el desgaste al adversario, y no en dedicar los esfuerzos a mejorar la vida en los municipios. Es una situación muy dañina y se necesita un cambio de perspectiva».