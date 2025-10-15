Nuevo compañero de entrenamientos para Quique Llopis

Quique Llopis tiene un nuevo compañero de entrenamientos. Se trata de Dani Castilla, atleta mallorquín, también vallista de 60 y 110 metros, de New Balance, que pasa a ser miembro del grupo de preparación del entrenador, Toni Puig.

Los dos deportistas ya han compartido varias sesiones dirigidas en este inicio del nuevo curso 2025-2026 por el técnico de Gandia. Este miércoles han entrenado juntos en el campo de rugby del polideportivo gandiense en una jornada un tanto especial por las felicitaciones que ha recibido Quique Llopis Doménech con motivo de cumplir 25 años este 15 de octubre.

El propio Llopis comenta sobre Dani Castilla que está satisfecho con tenerlo de compañero como hasta ahora también lo ha sido el castellonense Kevin Sánchez, igualmente preparado por Toni Puig. "Siempre es bueno compartir la preparación con atletas de nivel que, encima, hacen las mismas pruebas. Se entrena mejor por la compañía y la competencia".

Sobre Castilla también ha opinado su entrenador, Toni Puig, destacando que "es un portento físico y tiene grandes posibilidades de progresar. Puede llegar muy lejos. Entrenar con Quique puede hacerles mejores a los dos".

Dani Castilla es un poco más joven que el atleta de Bellreguard. Fue campeón de España sub20 en los 60 y 110 metros vallas, y plusmarquista nacional en esa categoría de edad.

En 2024, se clasificó para el Mundial sub20 en 110 metros vallas y alcanzó la final del Campeonato de España absoluto.

En 2020 logró su primer oro nacional en los 60 metros vallas en pista cubierta en categoría sub16, batiendo además el récord de España. Dos años más tarde, se hizo con el título de la categoría sub18 en la misma prueba y debutó internacionalmente al aire libre en la Gimnasiada Escolar de Normandía (Francia), donde alcanzó la final de los 110 vallas.

Ya en 2023 se subió a su primer podium nacional absoluto, sin haber cumplido aún la mayoría de edad, al colgarse el bronce en el Campeonato de España de pista cubierta en los 60 vallas, y ese mismo invierno batió el récord de España sub20 de la prueba en su primer año en la categoría.

Además de en las pistas, Dani Castilla se ha dado a conocer en redes sociales, lo que le ha valido tener muchísimos seguidores y la atención de los medios.