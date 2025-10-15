El Pirata Beach Fest de Gandia presenta su primer avance de cartel para 2026
Se celebrará durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en el Polígono Benieto
Gandia se convertirá nuevamente en el epicentro de la música en vivo con la celebración de la octava edición del Pirata Beach Fest. El festival, consolidado como una de las grandes citas musicales estivales a nivel nacional ofrece una programación valiente, intensa y diversa que abarca géneros como el rock, el rap, el mestizaje y la ffusión
Se celebrará durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en el Polígono Benieto, a escasos minutos de la playa, combina música, ambiente festivo y la brisa del Mediterráneo, atrayendo a miles de "piratas”" de todo el territorio nacional en busca de diversión libre, comprometida y pacíficamente reivindicativa.
En su primer avance de cartel, entre las más de treinta propuestas, destaca la presencia de Molotow, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Benito Kamelas, Boikot, La Fuga, Els Catarres y Buhos. Sin duda un espectacular y vibrante elenco de grupos y artistas que harán que la “vida pirata” sea aun mejor… ¡Ojo al parche
Segismundo Toxicómano, La Élite, Auxili, Los de Marras, Linaje, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Naina, Manifa, Me fritos & the gimme cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo y El sombrero del abuelo completan este primer avance de un Pirata Gandía Fest que cada año trabaja duro para superarse en lo artístico y organizativo.
Destacar un año más la importante presencia de grupos valencianos en una apuesta inequívoca y fiel del Pirata Beach Fest por la escena del mejor rock, rap y mestizaje local
3.000 abonos, con precio reducido, estarán a la venta, a partir del 19 de octubre, a las 12.00h, a través de la web del festival.
