PSPV y PP de Benifairó de la Valldigna consuman el pacto y votan el relevo en la alcaldía

Marc Vercher, cabeza de lista del PSPV en el Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna, es, desde anoche, alcalde de la localidad. Ya lo fue un año y medio, al comienzo de esta legislatura, pero cedió el mando, por un periodo de 12 meses, al líder del PP, José Luis Ferrando, que el lunes presentó su dimisión. Vercher agotará la legislatura en virtud del pacto alcanzado entre ambas formaciones tras las últimas elecciones, un acuerdo que impidió que Compromís, el partido más votado, accediera a repetir el Gobierno local que ostentó durante los ocho años anteriores.

El pacto de Benifairó de la Valldigna, sin embargo, no ha sido pacífico. La dirección del PSPV desautorizó ese entente al considerar que votar a un alcalde del PP contravenía las directrices de la formación que lidera la exalcaldesa de Gandia, Diana Morant. Por ese motivo, se abrió un expediente a Marc Vercher, el único militante entre los tres concejales socialistas de Benifairó de la Valldigna, pero antes de que concluyera Vercher optó por darse de baja en el partido y seguir adelante con el acuerdo. Los otros dos ediles de Benifairó no son militantes y, por lo tanto, no se les puede abrir ninguna medida disciplinaria.

Un momento del recuento de votos en el pleno de anoche en Benifairó de la Valldigna. / Levante-EMV

Al asumir el mando para completar el año y medio que le queda al frente del Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna, Marc Vercher ha repetido los argumentos del popular José Luis Ferrando cuando se produjo el primer relevo. "Hemos abandonado las ideologías para centrarnos en los proyectos que este municipio necesita", señala.

La consumación de este polémico pacto político ha sido duramente criticado por Compromís. A través de un comunicado de la dirección comarcal de la Safor-Valldigna se ha expresado el "desacuerdo y decepción ante la consumación del cambio de alcaldía al Ayuntamiento de Benifairó de la Valldigna entre el Partido Popular y el PSOE, tal como preveía el pacto de gobierno suscrito al inicio de la legislatura entre los dos partidos para apartar a Compromís de la alcaldía».

Para Compromís este es un hecho que "solo evidencia la buena sintonía entre estos dos partidos para repartirse los sillones que nació en contra de la voluntad popular con el único objetivo de apartar a Compromís, que fue la lista más votada, del Gobierno de Benifairó de la Valldigna".

Para Compromís esta decisión es "doblemente grave" porque permitió al PP acceder a la alcaldía de Benifairó de la Valldigna por primera vez en la historia del municipio, con el apoyo decisivo y voluntario de los concejales socialistas, lo que, en su opinión, ha derivado en la "paralización de la gestión municipal, que va directamente en detrimento del vecindario".