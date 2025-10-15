Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salelles II, Canari, Vicent i Brisca, semifinalistes de la Copa Caixa Popular

Montaner tindrà que guanyar una eliminatòria prèvia per a clasificar-se

El trio de Salelles II, Canari i Raúl passa a semifinals com a campió de la fase regular

El trio de Salelles II, Canari i Raúl passa a semifinals com a campió de la fase regular / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Quatre pilotaris de la Safor tenen assegurada, a hores d'ara, la seua presència en les semifinals de la Copa Caixa Propular de raspall Pro 1. Es tracta de Salelles i Brisca d'Oliva i Vicent i Canari de Xeraco.

L'equip de Salelles II i Canari amb Raúl de punter (Ajuntament de Barxeta) ha acabat líder de la fase regular amb 9 punts i s'enfrontarà al quart classificat, lloc que encara està per decidir donat que hi ha dos equips empatats a 7 punts que deuen jugar una eliminatòria de quarts de final d'accés a les semifinals. Són les parelles de Montaner d'Almiserà i Seve (Ajuntament de Castelló) contra Diari i Tonet IV (Ajuntament del Genovés). Eixa partida decisiva està programada el diumenge, día 19 d'octubre, al Trinquet de Canals.

Per la seua banda, Vicent i Brisca (Ajuntament de Xeraco) han sigut segons en la primera fase amb 8 punts i, per tant, els rivals en les semifinals són Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent), tercers amb 7 punts.

Les semifinals es jugaran a doble partida els dies 24 a Piles, 25 a la Llosa, 28 a Castelló Rugat i 29 a Guadassuar.

En cas que cada equip guanye una partida de semis i, per tant, estiga empatada, hi haurà una partida de desempat. Els possibles desempats es jugarien a Piles el 31 d'octubre i Bellreguard el 2 de novembre.

Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el dia 9 de novembre.

L'únic equip que no continua en la competició és el format per Vercher de Piles i Murcianet (Ajuntament de la Llosa de Ranes), que ha decidit retirar-se a causa de la lesió del mitger.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents