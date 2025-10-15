Trece años esperando que Oliva dedique la calle al alcalde Salvador Cardona

Vecinos de Oliva han solicitado al Ayuntamiento de la localidad que se le haga justicia al exalcalde Salvador Cardona Miralles, trece años después de que se aprobara por el pleno municipal una moción conjunta en la que se acordó dedicarle una calle importante de esta ciudad.

El recuerdo al consistorio se produce después de que, transcurrido tanto tiempo, los distintos equipos de gobierno no hayan encontrado una vía pública que sirva de homenaje permanente a una figura que, cuando ostentó la alcaldía, mereció el aplauso unánime.

A la vista de que pasa el tiempo, algunas personas incluso han llegado a sugerir al consistorio que Salvador Cardona sustituya al tramo del paseo de la ciudad que ahora está a nombre del rey Juan Carlos I, cuyo prestigio y reconocimiento han caído en picado a raíz de su comportamiento durante y después del ejercicio de la jefatura del Estado.

El alcalde Salvador Cardona, nacido en 1927 y fallecido en 2009, ejerció el cargo en los últimos años del periodo predemocrático, pese a lo cual, y a criterio de la mayoría, se desvivió por mejora de la ciudad e impulsó siempre la defensa y recuperación del patrimonio histórico y la cultura de Oliva, alcanzando el reconocimiento como uno de los alcaldes más ilustres que ha tenido la ciudad.