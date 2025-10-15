Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UE Tavernes también es líder invicto de la Lliga Comunitat juvenil

El equipo de la cantera suma tres triunfos y un empate en las cuatro primeras jornadas

Un once titular del juvenil vallero con sus técnicos

Tavernes de la Valldigna

La UE Tavernes está de enhorabuena. Su primer equipo amateur lidera invicto el Grupo Norte de la Lliga Comunitat y lo mismo ocurre con el juvenil de la entidad vallera, que marcha en primera posición invicto en el Grupo Sur, igualmente de la Lliga Comunitat.

El cuadro de la cantera vallera ha tenido un comienzo fulgurante de temporada, siendo líder en su grupo con 10 puntos tras cuatro partidos jugados merced a un balance de tres victorias y un empate, 11 goles a favor y 5 en contra.

El entrenador del equipo, el simatero Marc Vidal con su ayudante Jordi González, dirigen este grupo de chavales que está dando tantas satisfacciones en este arranque de curso en un campeonato de liga de muchos quilates por el potencial de los clubes participantes.

El equipo "roget", a pesar de contar con muchos jugadores nuevos, ha sabido adaptarse y estás en el buen camino. "Hay que seguir igual y los jugadores son conscientes, aunque estamos todos contentos", destaca el técnico.

Su próximo partido es este domingo, 19 de octubre, en casa contra el CD Olímpic de Xátiva a las 18 horas.

