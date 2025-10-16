Ador tendrá seis pisos para alquiler social tras reformar una casa antigua

El Gobierno de Ador lleva adelante un proyecto poco habitual en la administración local, pero valiente y muy necesario en estos tiempos que corren: reformar una casa antigua del pueblo, de la que sacará seis viviendas que se destinarán a alquiler social. Para ello llamó a las puertas de la Generalitat y la Diputación, que han accedido a otorgar sendas subvenciones. De hecho, a ello destinará Ador casi la mitad del dinero que le corresponde dentro del Pla Obert d’Inversions 2023-2027 de la Diputación.

La Diputación autorizó recientemente una ayuda de 427.000 para este proyecto. Ador tiene asignados 1.039.187 euros en el Pla Obert d’Inversions.

La alcaldesa, Manela Faus, explicó que el objetivo es construir seis viviendas «para familias jóvenes, jóvenes que quieran emanciparse o mayores que necesiten una casa más pequeña», y detalló que se trata de completar el trámte iniciado en 2023 con el plan Recuperem Llars de la Generalitat, mediante el cual el consistorio ya compró el inmueble, situado en la calle Loreto. El coste total es de 550.000 euros.

A la convocatoria de la reforma se presentaron cuatro empresas y finalmente ha sido adjudicada a Visara Inversiones. La promoción irá por un lado, y será el ayuntamiento el que después se encargue de gestionar las viviendas según baremos públicos que se aprobarán más adelante. La vivienda no se tumbará por completo, ya que se conservará la estructura. Al menos la mitad del proyecto debe ser una realidad en junio de 2026.

La alcaldesa, de la coalición Gent d’Ador, reconoce que es «una decisión arriesgada, por la que quizá nos critiquen, pero pensamos que es una solución para paliar esta crisis de la vivienda que tanto nos preocupa».

Ador aplica así una política similar a la pequeña localidad de Almiserà, que también adquirió una casa en la calle La Creu para destinarla a alquiler para jóvenes, a un precio más asequible que en el mercado libre.

Estas medidas de aprovechar casas antiguas son las que desde hace años están recomendando hasta la saciedad entidades como el CDR La Safor, especialmente en municipios rurales o en riesgo de despoblación.

Por otra parte, Faus destacó que están «a punto de comprar» un terreno que ya se usa como aparcamiento y que es «muy necesario» para el municipio. La Diputación ayudará con 100.000 euros más para esta compra. El solar, que está en la salida del pueblo, camino a Villalonga, «también podría destinarse, en parte de su espacio, para actuaciones o eventos», explicó Faus.