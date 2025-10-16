La candidatura de Potries a Capital Europea de la Cultura 2031 ja té director
El municipi saforenc fitxa a un gestor cultural, actor i director escènic reconegut amb el Premi Europeu Carlemany
També ha rebut la Distinció Lluís Vives de la Generalitat o el Premi d’Honor de les Arts Escèniques de l’IVC
Potries ho té tot enllestit per a convertir-se en el primer poble valencià reconegut com a Capital Europea de la Cultura. El municipi saforenc, de tan sols 1.000 habitants, aspira a este reconeixement que el Ministeri de Cultura i la Unió Europea han de fer per a l’any 2031, però que s’elegirà entre 2025 i 2026.
Per a fer-ho possible, l’Ajuntament ha engegat un Consell de Capitalitat amb persones expertes i voluntàries que estan treballant cada dia per a fer realitat este repte que pareix un somni. Este Consell té un equip de direcció, i ara s’ha donat a conéixer qui és el director tècnic de la candidatura: Josep Valero.
Valero és gestor cultural especialitzat en consultoria estratègica, territori i ruralitats i valorització del patrimoni cultural. La seua trajectòria professional combina la direcció i redacció de projectes culturals amb la participació ciutadana i el desenvolupament local des d’una dimensió europea. És, a més, actor i director escènic. Des de la seua fundació, Josep Valero és codirector del projecte teatral europeu Escena Erasmus, amb la finalitat d’impulsar el valor transformador del teatre com a eina d’inclusió i promoció de la ciutadania europea. També va ser soci fundador de la companyia de teatre CRIT.
Com a consultor ha desenvolupat els plans municipals d’acció cultural de diversos pobles valencians, ajudant a repensar el paper de la cultura al territori. També ha estat el responsable dels serveis externs de gestió cultural d’alguns ajuntaments de l’interior valencià (Siete Aguas, Loriguilla, Macastre). Actualment, dirigeix l’estratègia del Districte Cultural de Muro (el Comtat), una experiència pionera d’innovació cultural transversal en l’àmbit no urbà. Fa uns mesos que ocupa la direcció executiva de la Fundació Alhambra Guitarras, l’organització cultural promoguda per una de les empreses manufactureres de lutieria més importants del món, des d’on s’impulsen programes educatius, socials i culturals, així com reconeixements d’excel·lència musical.
Al llarg de la seua carrera professional ha rebut (junt amb els seus companys Anna Marí i Daniel Tormo) el Premi Europeu Carlemany de la Joventut del Parlament Europeu, el Premi Talent Jove de la Comunitat Valenciana, la Distinció Lluís Vives del Consell de la Generalitat Valenciana i el Premi d’Honor de les Arts Escèniques Valencianes de l’Institut Valencià de Cultura. És, a més, Premi de Cultura del Periódico de Aquí del Camp de Túria.
Segons Valero, "la candidatura de Potries com a Capital Europea de la Cultura és l’oportunitat d’obrir la reflexió definitiva per a què les institucions públiques garantisquen els drets culturals a les persones que viuen al món rural amb una programació original, innovadora, transformadora i profundament connectada al seu context".
