Gandia ya tiene día y hora para exhibir su solidaridad en la Run Cáncer de 2025

La ciudad de Gandia volverá a exhibir su solidaridad con una nueva edición de la Run Cáncer, una marcha y carrera no competitiva impulsada por la Asociación Contra el Cáncer de Gandia y que forma parte del Circuito Provincial Run Cáncer, organizada por la Asociación Contra el Cáncer de Valencia. La cita es el domingo, 2 de noviembre, a las 11 horas. El año pasado participaron 4.000 personas y se recaudaron 20.000 euros.

La presentación del evento ha contado con la participación de la concejala de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida, Liduvina Gil; el concejal de Deportes, Jesús Naveiro; y la presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Gandia, Evelyn Cieslak.

Gil ha destacado el compromiso de la ciudad con esta causa: "Es un placer presentar la 11ª edición de la Run For Cáncer. Gandia se siente muy orgullosa de volver a acoger una cita tan consolidada y especial, en la que el Ayuntamiento, la Junta Local y todas las empresas colaboradoras trabajan para sumar más que nunca en la lucha contra el cáncer".

La concejala ha animado a toda la ciudadanía a participar, subrayando que la iniciativa "hace posible que grandes y pequeños se unan para apoyar los proyectos de investigación contra el cáncer".

Por su parte, el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, ha explicado que la carrera y marcha partirán desde la plaza del Prado a las 11 horas, con un recorrido aproximado de 5 kilómetros por el centro histórico. "No hace falta una gran condición física. Se puede participar corriendo, caminando o paseando. Lo importante es sumarse a esta causa solidaria", ha indicado Naveiro, quien ha agradecido la implicación de la Asociación Contra el Cáncer, de Vicky Foods como patrocinadora oficial y de todas las empresas colaboradoras.

El edil ha recordado que las inscripciones están abiertas hasta el 30 de octubre y ha animado a superar la participación del año pasado: "Esperamos aumentar la recaudación, porque todo el dinero se destina íntegramente a la investigación y a la lucha contra el cáncer".

La presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Gandia, Evelyn Cieslak, ha detallado que los dorsales tienen un precio de 5 euros y que todo lo recaudado se destinará a proyectos de investigación. "El año pasado se financiaron siete becas de investigación de cuatro años. Cuantos más participantes haya, más becas podremos impulsar", ha explicado.

Las inscripciones para la modalidad de carrera pueden realizarse en la web www.runcancer.com