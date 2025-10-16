Gandia otorga un centenar de condecoraciones en el Día de la Policía Local

Gandia ha celebrado este jueves el Día de la Policía Local con un emotivo acto en la plaza Mayor, donde se han entregado un centenar de reconocimientos a agentes, entidades y ciudadanos por su implicación y dedicación, tanto por cuestiones relacionadas con emergencias —como la dana del año pasado— como por otras circunstancias.

El acto, presidido por el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha contado con la presencia de la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, así como de una amplia representación de la Corporación Municipal, la Judicatura, miembros de colectivos sociales y empresariales de la ciudad, y representantes del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil.

Los episodios de los temporales han sido especialmente recordados durante el acto. En este sentido, se ha reconocido la implicación en la respuesta a la dana del 29 de octubre del año pasado de 56 agentes de la Policía Local de Gandia, que han recibido la Cruz al Mérito Policial con distintivo morado. También han sido distinguidos el intendente David Lerma, de la Policía Local de Aldaia; el intendente Francisco Selma, de la Policía Local de Catarroja; el oficial Daniel Mezquita, de la Policía Local de Massanassa; además de la Fundación Next2U y Protección Civil de Gandia.

Respuesta ejemplar ante la dana

El alcalde ha destacado en su discurso la respuesta ejemplar de la ciudad ante situaciones de emergencia, como la dana de 2024 o las lluvias excepcionales de esta misma semana, que dejaron en Gandia un total de 136 litros por metro cuadrado en solo tres horas, el equivalente al 18% del que llueve en todo el año. “Gandia ha demostrado ser una ciudad preparada para afrontar emergencias importantes”, ha remarcado Prieto.

En este sentido, ha subrayado la importancia de disponer de recursos adecuados para hacer frente a cualquier adversidad: “Hoy es momento de reiterar el compromiso de este ayuntamiento de no escatimar recursos ni esfuerzos para prevenir y responder ante futuras emergencias”.

Otra de las mejoras a que ha hecho referencia es la puesta en marcha de un sistema propio de avisos para la población, encargado de difundir todas las fases de la emergencia.

Reconocimientos a la ciudadanía

En cuanto a los reconocimientos a la ciudadanía, los galardones han sido para Francisco José García Acedo, responsable de la escuela de vela y windsurf, y para Claudio Martínez Guilla, de la empresa de alquiler de jets ski, por facilitar el rescate de bañistas en varias actuaciones.

Incremento de los recursos y coordinación con otras fuerzas

Durante su intervención, el alcalde también ha destacado que el gobierno continuará mejorando las condiciones de trabajo de la plantilla, porque “el compromiso con la Policía Local y con la seguridad, la orden y la convivencia es incontestable”. En este sentido, ha resaltado el incremento de la presencia policial en los barrios y la renovación de la flota de vehículos, que incluye coches mejor equipados con desfibriladores y equipos de protección ante incendios.

También ha destacado la implantación del sistema de videovigilancia en 38 puntos de la ciudad, autorizado por la Delegación del Gobierno, que “reforzará la prevención y la disuasión, dando respuesta ante actos incívicos o delictivos”.

El alcalde ha subrayado, además, la coordinación con otras fuerzas y servicios, como la Policía Nacional, la Guardia Civil y Protección Civil, recordando que este año se conmemora el 25.º cumpleaños de la Agrupación Local de Voluntarios. “Cuando la Policía Local y los gandienses nos conjuramos para avanzar, no hay emergencia ni desastre capaz de pararnos”, ha señalado Prieto.

Inversiones por valor de casi 1,5 millones de euros

Por su parte, la concejala Lydia Morant ha destacado las inversiones y mejoras destinadas a modernizar la Policía Local y reforzar sus capacidades, resaltando el millón de euros en vehículos y equipaciones, así como la próxima incorporación de nuevas motocicletas y un buggy de playa, valorados en más de 400.000 euros.

En el ámbito interno, ha incidido en la promoción de siete oficiales, el inicio de la incorporación de diecisiete nuevos agentes y la aprobación de la carrera profesional, que mejorará la retribución de toda la plantilla. Además, ha hecho referencia a la modificación de la Ordenanza de Tráfico para aumentar la seguridad en el uso de patinetes y vehículos de movilidad personal, incluyendo casco y seguro obligatorios.

El 20% de la actividad anual son actuaciones humanitarias

El comisario de la Policía Local, José Martínez Espasa, ha querido incidir en el compromiso creciente del cuerpo con la ciudadanía, subrayando el aumento de los servicios prestados en los últimos años y la relevancia de las actuaciones de carácter asistencial y humanitario, que ya representan el 20% de la actividad anual.

Así mismo, ha puesto en valor la estrecha colaboración con la Policía Nacional y ha reflexionado sobre la esencia de la función policial, basada en la protección de los derechos, libertades y vidas de toda la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables. En este sentido, ha apelado a la responsabilidad institucional para evitar la politización de la seguridad y ha abogado por la unidad entre administraciones, fuerzas políticas y organizaciones sociales en la lucha contra la delincuencia.

Tanto la regidora Morant como el comisario han recordado en sus intervenciones episodios recientes, como el incendio del pasado 3 de octubre, en el que varios agentes arriesgaron la vida para salvar personas en grave peligro.

Reconocimientos

Además, se ha rendido homenaje a policías por su antigüedad y trayectoria. Agentes y oficiales con 10, 15 y 20 años de servicio han recibido distinciones por su constancia y compromiso con la comunidad.

En cuanto a los reconocimientos a policías locales por actas de servicio, las Cruces al Mérito Policial con distintivo amarillo han estado para el inspector Rafael Chaveli y para el agente Daniel Martínez.

No han faltado las felicitaciones públicas a título individual, un reconocimiento a los miembros de la Policía Local que han destacado por su dedicación, profesionalidad y servicio ejemplar. También se ha recordado la trayectoria del inspector Jesús Miguel García Fernández, recientemente jubilado, y el compromiso de la Policía Nacional en colaboración con los servicios locales.

Finalmente, se ha reconocido los ganadores del campeonato de tiro, donde los agentes locales demostraron su destreza. En la categoría masculina, el agente Daniel Milvaques Seguí consiguió el primer puesto, mientras que en la categoría femenina, la oficial Antonia Reina Barberán lideró la clasificación. El equipo de la Policía Local fue reconocido como el mejor equipo de la competición.