Gandia Pensa programa este viernes una charla con Paco Cerdà y José Luis Sastre

Vuelve una nueva cita del ciclo Gandia Pensa, en esta ocasión en el marco de la Tardor Literària y a cargo de los periodistas y escritores valencianos José Luis Sastre y Paco Cerdà. El acto será este viernes a las 18.30 horas en el jardín de la Casa de la Cultura de Gandia.

Bajo el título «Memòria d’una vida, memòria d’un país», Cerdà y Sastre abordarán temas de la memoria democrática que ya han tratado en sus obras, repensando el pasado como un ejercicio de convivencia con el presente. El evento, en un formato de conversación, estará moderado por Maria Bravo, de Ambra Llibres.

Desde el periodismo y la literatura ambos se han acercado con sinceridad y valentía al mundo actual sin olvidar de dónde venimos y dando voz a los más débiles, con una mirada hacia el pasado en un deseo de comprender el presente.

Paco Cerdà, nacido en el Genovés (la Costera), es periodista y escritor de no-ficción. Ha trabajado en Levante-EMV, y colabora con frecuencia en varios medios de comunicación. Es autor de obras como «Los últimos», «El peón», o «14 de abril» o «Presentes».

Además Cerdà está de rabiosa actualidad ya que con «Presentes», editado por Alfaguara, ha sido recientemente reconocido con el Premio Nacional de Narrativa 2025 por parte del Ministerio de Cultura.

Por su parte, José Luis Sastre, nacido en Alberic (la Ribera) es subdirector del programa «Hoy por Hoy» de la cadena SER. Ha recibido reconocimientos como la Antena de Oro en 2024 y el Premio Ondas Globales del Pódcast 2025 al mejor videopodcast por «Sastre y Maldonado». Debutó en 2024 en la narrativa con «Las frases robadas».

Esta cuarta conferencia de Gandia Pensa, ciclo que dirige Àngels Gregori, llega tras la gran acogida que han tenido las anteriores, con el escritor Theodor Kallifatides, seguido del magistrado Joaquim Bosch, y la charla de Marina Garcés y Antonio Monegal.