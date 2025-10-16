Los mejores clubes de España se dan cita en la Regata Iberdrola en Oliva

El Club Náutico Oliva acoge este sábado, 18 de octubre, la II Regata Ciutat d’Oliva de Remo de Mar y la VII Regata de la Liga Nacional Iberdrola de Remo de Mar. Una cita destacada del calendario nacional que reunirá a los mejores clubes de toda España en una jornada de competición y deporte en el mar. Se trata de una de las ocho pruebas nacionales de la Liga Nacional Iberdrola, concretamente la séptima, mientras que la última se disputará el 25 de octubre en la ciudad de San Sebastián en el País Vasco.

Por segundo año consecutivo organizan este gran evento deportivo el Club Náutico Oliva, la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana y también la Federación Española de Remo. Colaboran el Ayuntamiento de Oliva, la Generalitat Valenciana, y la empresa Iberdrola como principal patrocinador.

El jurado de las regatas estará formado por miembros del Comité de Jueces-Árbitros de la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana.

Se disputarán las pruebas en las categorías cadete C2x, en juvenil C2x y C4x+ pudiendo formar parte de esta última modalidad deportistas de la categoría cadete. También en la categoría absoluta C1x, C2xmixto y C4x+ y también veterano individual C1x y el C2xmixto.

La jornada arrancará a las 9 horas en el campo de regatas del CN Oliva frente a la playa de Pau Pi y terminará al concluir la última prueba prevista a las 14 horas. Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría.