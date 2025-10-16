Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Motor Pacífico Volkswagen renueva su apoyo a la Mitja Marató de Gandia & 10 K

La marca aporta los coches oficiales de la jornada atlética del 9 de noviembre

Un vehículo Volswagwen en la Mitja Marató de Gandia de 2024

Un vehículo Volswagwen en la Mitja Marató de Gandia de 2024 / Mitja Marató Gandia

Salva Talens

Gandia

La celebración de la trigésima edición de la Mitja Marató de Gandia & 10 K el domingo, 9 de noviembre, va a convertir a la capital de la Safor en el punto de referencia del panorama atlético popular. Una cita que este año vuelve a contar con el apoyo de un gran protagonista de la movilidad eléctrica: Volkswagen.

Motor Pacífico Volkswagen ha vuelto a renovar su apoyo a esta carrera para convertirse en coche oficial del evento. Para ello, va a desplegar una flota formada de dos vehículos que, gestionada a través de su concesionario en Gandia, van a servir de apoyo a la organización durante todo el fin de semana, y va a preceder las carreras con los cronómetros oficiales.

La Mitja Marató de Gandia & 10K apuesta por la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, ejecutando acciones reales para mejorar la calidad de las pruebas, con el soporte y patrocinio de empresas punteras en el sector como es Motor Pacífico Volkswagen.

El próximo 9 de noviembre se esperan al menos 3.300 participantes, que ya están confirmados. Las inscripciones se mantienen abiertas en la página web www.mitjagandia.org.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents