Motor Pacífico Volkswagen renueva su apoyo a la Mitja Marató de Gandia & 10 K
La marca aporta los coches oficiales de la jornada atlética del 9 de noviembre
La celebración de la trigésima edición de la Mitja Marató de Gandia & 10 K el domingo, 9 de noviembre, va a convertir a la capital de la Safor en el punto de referencia del panorama atlético popular. Una cita que este año vuelve a contar con el apoyo de un gran protagonista de la movilidad eléctrica: Volkswagen.
Motor Pacífico Volkswagen ha vuelto a renovar su apoyo a esta carrera para convertirse en coche oficial del evento. Para ello, va a desplegar una flota formada de dos vehículos que, gestionada a través de su concesionario en Gandia, van a servir de apoyo a la organización durante todo el fin de semana, y va a preceder las carreras con los cronómetros oficiales.
La Mitja Marató de Gandia & 10K apuesta por la sostenibilidad y respeto al medio ambiente, ejecutando acciones reales para mejorar la calidad de las pruebas, con el soporte y patrocinio de empresas punteras en el sector como es Motor Pacífico Volkswagen.
El próximo 9 de noviembre se esperan al menos 3.300 participantes, que ya están confirmados. Las inscripciones se mantienen abiertas en la página web www.mitjagandia.org.
