El octubre lluvioso deja dos meses de agua de riego en Beniarrés

Las precipitaciones caídas en este mes de octubre en la cuenca del río Serpis han permitido sacar al pantano de Beniarrés de una situación a punto de entrar en crítica, con reservas que, tras el verano, apenas alcanzaban 4 hectómetros cúbicos de los 27 de capacidad máxima de este embalse.

Aunque en la zona de Alcoi no ha llovido ni de lejos como lo ha hecho en la Safor, los aportes que han llegado del río Agres han permitido, en solo dos semanas, que el embalse ya roce los seis hectómetros cúbicos, y sigue al alza. Eso, en cuentas de los regantes de la Safor, supone dos meses garantizados de agua para las amplias zonas agrícolas de esta comarca.

Pero es que, con el aporte hídrico que ha recibido toda la Safor en estos episodios, pasará mucho tiempo hasta que se necesite agua, de manera que el pantano con toda seguridad irá incrementando las reservas al menos en los próximos dos o tres meses.

La lluvia en la cuenca alta y media del Serpis tuvo sus picos máximos en el río Agres, con registros que en algunos puntos se aproximan a los 200 litros por metro cuadrado y que, en el cómputo de todo el año 2025, superan incluso los 800 litros.

En la ciudad de Alcoi, en cambio, esa lluvia ha sido muchísimo más escasa, con menos de cien litros en octubre y no llega a cuatrocientos en lo que va de año.

En la Safor, donde más llovió, áreas como la Llacuna de Villalonga, un altiplano justo sobre el cauce del Serpis, ya lleva más de mil litros por metro cuadrado acumulados, al igual que l’Orxa, en la vecina comarca del Comtat, de ahí el caudal que discurre por este río.