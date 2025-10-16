Quarta edició de la Tardor Literària a Gandia: Tota la programació
L'Ajuntament programa 52 activitats fins el 21 de novembre
La regidora de Cultura de Gandia, Balbina Sendra, ha presentat la programació de la Tardor Literària 2025, un esdeveniment que, "ja és un referent comarcal, autonòmic i gairebé estatal", i que enguany arriba a la seua quarta edició totalment consolidada dins del calendari cultural de la ciutat.
Sendra explica que la Tardor Literària d’enguany es desenvoluparà fins al 21 de novembre, en un total de sis setmanes d’activitats literàries. El festival finalitzarà amb el lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Gandia.
Es tracta d’un festival que ja compta amb el suport del Ministeri de Cultura, i això demostra que "Gandia és, cada vegada més, una autèntica ciutat literària", ha assenyalat Sendra.
En total, el programa inclou 52 activitats que abracen tots els gèneres i públics: presentacions de llibres, trobades amb autors i autores, tallers, activitats infantils, lectures dramatitzades i actes inclusius.
Entre les dates clau, la regidora ha destacat el 24 d’octubre, Dia de les Biblioteques, origen d’aquest festival, i el 21 de novembre, data en què es lliuraran els Premis Literaris Ciutat de Gandia: 47é Premi Joanot Martorell de Narrativa, per a Miquel Berga; 63é Premi Ausiàs March de Poesia, per a Eduard Marco i el Roís de Corella a la Trajectòria Literària, que enguany rebrà Maria Josep Escrivà, poeta grauera "consolidada i estimada, a qui em fa molta il·lusió veure reconeguda la seua trajectòria", ha destacat Sendra.
La regidora ha subratllat també el caràcter inclusiu i accessible de la programació: “"La gran majoria d’actes compten amb interpretació en llengua de signes i amb la col·laboració de col·lectius i associacions que treballen per fer la cultura més oberta i participativa. Cada vegada hi ha més entitats, empreses i institucions que se sumen a la Tardor Literària, i això demostra que cada vegada més gent creu en aquest projecte".Sendra ha ressaltat que les trobades amb autors i autores seran un dels punts forts del festival, amb presència d’escriptors locals, comarcals, autonòmics i també d’àmbit estatal: "Hem fet un gran treball d’equip per a portar autors de primer nivell i oferir una programació diversa i d’alta qualitat".
"Volem que a cada racó de Gandia es respire literatura, que la ciutat siga un gran escenari on llibres, autors i públic interactuen. La lectura i la passió pels llibres són eines poderoses per a transformar la societat, i aquesta Tardor Literària n’és una mostra clara", ha conclòs la regidora.
