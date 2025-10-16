Relevo pactado en la presidencia de la Mancomunitat de la Safor

Jordi Puig, alcalde de Ròtova, ha ocupado la presidencia de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, sustituyendo a Voro Femenia, alcalde de l'Alqueria de la Comtessa, que ocupaba el cargo desde el otoño de 2023. El relevo es fruto del pacto entre las tres principales fuerzas políticas de la Safor. El socialista Femenia asumió la presidencia con el compromiso de dimitir a los dos años y dar paso a Puig, de Compromís. La segunda vicepresidencia del ente que aglutina a los 31 municipios de la Safor-Valldigna la sigue ostentando el popular Borja Gironés, alcalde de Beniflà. Puig, Femenia y Gironés integran el triunvirato que dirige esta Mancomunitat.

El cambio es únicamente de caras, dado que la ruta de gestión de la Mancomunitat está pactada y consensuada desde el principio de la legislatura. Fundamentalmente, se trata de prestar los mejores servicios sociales a los municipios adheridos y de impulsar proyectos que sean avalados por todos en beneficio del conjunto de la comarca.

Entre los logros de estos dos primeros años de la legislatura, el socialista Femenia destacó la adquisición del local de 600 metros cuadrados en la calle Pintor Sorolla de Gandia para ubicar allí el Punto de Encuentro Familiar de la Safor. El proyecto, que ya ha sido redactado, está en manos de la Generalitat para que lo ejecute. En otra parte de esa gran planta baja se ubicará el Archivo Comarcal de la Safor, una gestión que ahora le corresponde liderar a Jordi Puig como nuevo presidente.

También queda pendiente de ejecutar la mejora en la red de abastecimiento de agua potable baja en nitratos, desde los pozos de Villalonga. Allí se tiene que acometer en breve la electrificación de las bombas de impulsión y la construcción de un gran depósito regulador, con capacidad para dos mil metros cúbicos de agua, que permitirá garantizar el suministro durante unas horas si se produce algún corte en la energía.

La única fricción importante que se produjo en el seno de la Mancomunitat fue la causa judicial abierta en su día contra Borja Gironés a raíz de una pelea ocurrida en las fiestas patronales de Beniflà en la que se vio envuelto. Ello supuso su destitución como vicepresidente durante el tiempo en que se mantuvo el expediente judicial. Cuando los jueces absolvieron a Gironés de todos los cargos, los mismos partidos que le habían expulsado votaron por restituirlo en la vicepresidencia.

La Mancomunitat de la Safor se rige desde hace muchas legislaturas por el consenso. No solo los tres grandes partidos se implican y comparten los cargos de máxima responsabilidad, sino que también se da voz y voto al resto de formaciones más minoritarias que tienen representación en los 31 municipios de la Safor.

En el pleno celebrado la noche de este miércoles Puig fue felicitado por todos al asumir la presidencia, especialmente por numerosos alcaldes, concejales y cargos orgánicos de Compromís de la Safor.