Víctor Rubio ensalza a Proinbeni UpB Gandia y lo mete entre los favoritos de la Liga

Victor Rubio Estarlich no necesita ningún tipo de presentación. Es historia viva del baloncesto de Gandia y también de las competiciones FEB con 22 temporadas en los banquillos, 15 de ellas como primer entrenador. Pero, la vida y sus circunstancias mandan, y este sábado volverá a ser rival del primer equipo de la capital de la Safor.

En esta ocasión lo hace como entrenador del CB Zaragoza de la Liga en Segunda FEB. Ya fue contrincante cuando estuvo en el NB Paterna de Tercera FEB (antes EBA) y el CEB Llíria, tanto en Tercera como en Segunda FEB.

Asegura que se siente muy a gusto en un club con la historia que tiene el de la capital aragonesa y recuerda que "se trata de un equipo recién ascendido, aunque nuestra ambición es máxima".

Rubio destaca de los dos partidos jugados hasta la fecha que "en Llíria fue una pena perder porque jugamos bien, pero en el último cuarto no supimos cerrar el marcador. Ante Molina, sin embargo, no estuvimos tan finos, pero ganamos". En líneas generales, "estoy contento con este arranque de temporada porque también seguimos vivos en la Copa de España, ganando dos de tres partidos. Estamos compitiendo bien".

El sábado a las 19 horas en el Pabellón Municipal de Gandia "nos enfrentamos al equipo más en forma, invicto en este curso, en la Copa y en la Liga, y, además, contra rivales de Segunda FEB".

Considera el técnico gandiense que "la plantilla que ha conseguido reunir Gandia es la más ajustada de siempre a la filosofía de su entrenador, Alejandro Mesa. Cuenta con jugadores contrastados en la categoría, rotando todos, que están haciendo muy bien las cosas".

Rubio mete a Proinbeni UpB Gandia entre los tres máximos favoritos esta temporada junto a Castelló e Ibiza. "No lo digo yo, lo dicen los resultados, lo están demostrando jugadores y técnicos desque empezó la campaña", espeta el preparador.

El CB Zaragoza, según Rubio, "es un equipo con nueve fichajes y cuerpo técnico nuevo, lo que requiere un proceso de adaptación".

El encuentro de este fin de semana, tercero de la Liga, "reúne todos los alicientes para que la afición disfrute de buen baloncesto. Gandia está en un punto álgido, va líder de la Liga, y para nosotros es un día para crecer. Si fuera por apuestas, no nos darían muchas opciones, pero queremos dar la sorpresa", destaca Víctor Rubio.