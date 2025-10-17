Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, arranca la temporada la Associació Pro Música con el concierto de la Orquesta de Cámara de Toulouse. Esta formación ha ofrecido más de 5.000 conciertos en más de 30 países, grabando más de 60 discos. La convocatoria es este viernes, 17 de octubre, a las 20 horas, en la Casa de la Cultura.

Igualmente en Gandia se inaugura la exposición "Sistema Fallido", del fotoperiodista Borja Abargues, que reúne una selección de reportajes publicados en diferentes medios nacionales e internacionales. La muestra se expone en la Sala Coll Alas, se abre a las 20 horas, también de este viernes, 17 de octubre, y se puede visitar hasta el 22 de noviembre.

En el Teatre Serrano de Gandia, este viernes, 17 de octubre a las 20 horas, hay función con la representación de la obra "Escape Room", de la compañía Olympia Metropolitana, con los intérpretes Josep Manel Casany, Cristina Garcia, Xavi Mira y Lara Salvador a partir del texto de Joel Joan y Hèctor Claramunt bajo la dirección de Xavi Mira. El argumento es que dos parejas de amigos quedan para hacer un escape room en un barrio donde se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado....

El elenco de "Escape Room" / Levante-EMV

Este sábado, 18 de octubre a las 19:00 horas, se celebra en el Teatre Serrano de Gandia, un concierto de bandas, con motivo de la próxima Jura de Bandera para personal civil, que se realizará el día 15 de noviembre. Organizado por la Comandancia Militar de Valencia y Castellón en colaboración con el Ayuntamiento de Gandia, este acto ofrecerá la posibilidad de disfrutar de la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (CGTAD) dirigida por el comandante músico director Armando Bernabéu Lorenzo. A continuación, actuará la banda de la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandía, bajo la batuta de su director Vicent Mengual Caudelí.

En el Centre Històric de Gandia se celebran las fiestas del barrio. El programa empezará a las 9.00 horas del sábado, 19 de octubre, con una romería organizada por la Hermandad de San Pedro Apóstol, que saldrá desde la plaza Escola Pia y llegará hasta la ermita de Santa Ana. A continuación, a partir de las 13.30 horas, tendrá lugar una paella gigante organizada por la Falla Escoles Pies.

Por otro lado, este domingo 19 de octubre a las 11:30 horas la Semana Santa de Gandia celebrará la edición XXX del Certamen de Bandas de Música Cofrade. El lugar elegido para tal evento será el Jardín de la Casa de la Cultura. Participan Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de Elda (Alicante), Banda Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de los Necesitados de Aldaia (Valencia), Banda de CCTT Clave de Sol de Manises (Valencia), AM Santo Sepulcro Raval Gandia, y Banda Mare de Déu Blanqueta Grau de Gandia. Antes del certamen, las bandas realizarán un pasacalle por el Centro Histórico de Gandia, partiendo desde las Escuelas Pías a las 10:15 horas, y culminando en la Casa de la Marquesa.

Oliva celebra este sábado, 18 de octubre, la Ruta del Bienestar, incluida en el Mes de la Salud Mental. Será a partir de las 9.00 h, desde el Polideportivo Municipal. La jornada incluye también las 10 horas el inicio del mural colaborativo por la Salut Mental, que se realiza conjuntamente con Gandia y la Font d'En Carròs; a las 10.30 h, el taller de risoterapia y a las 12 h, el taller de yoga y respiración consciente.

En Oliva y durante todo el fin de semana, días 18 y 19 d'octubre, se celebra la 22a Trobada de Boixeters y la 6a Fira del Fil, organizadas per la Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Oliva con la colaboración de l'Associació de Bolilleres i Artesans del Fil. Las actividades están programadas en el Centre Polivalent, el sábado en sesiones de mañana y tarde y el domingo en horario matinal.

La presentación de la Trobada de Boixeters en Oliva / Ajuntament d'Oliva

En Tavernes de la Valldigna, el Grup de Balls Populars La Vall protagoniza el acto central de su 50 aniversario. La cita es a las 19.30 horas de este sábado, 18 de octubre, en la Casa de la Cultura.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna y la Societat Instructiva Unió Musical (SIUM) presentan el II Certamen Autonòmic de Bandes Juvenils Lorenzo Sanchis. Será este domingo, 19 de octubre, a las 17 horas en la Casa de la Cultura con la actuación de las bandas de Alzira, Alfarb y Carlet.

En Almoines, el grupo de música de la Safor, Fardatxo, actúa este viernes, 17 de octubre, en la plaza Major, a partir de las 19.30 horas. Se trata de un grupo joven de reciente creación, cuyos integrantes tienen entre 15 y 18 años, que hace música ska, punk y reggae en valenciano.

La guitarrista protagonista del concierto en Bellreguard / Komomi Khono

Bellreguard propone este viernes, 17 de octubre, el XXVI Concierto de Guitarra donde los Amigos de la Guitarra de Diania presentan a Tomomi Kohno, un guitarrista con premios internacionales que ha dado conciertos en todo el mundo en Rusia, Asia y América del Sur, entre otros. A las 20 horas en la Casa de la Cultura.

La oferta cultural de Beniarjó contiene dos actividades. Por un lado, este sábado, 18 de octubre a las 19.00 h, la actuació "Alter Ego" de l’Associació Cultural Raíces de la C.V. dentro del programa "València és música", en la Sala Municipal d’Exposicions. Por otra parte, el artista, Manuel Gallardo, presenta su muestra "En trànsit" en la Sala d’Exposicions Vicent Vidal Miñana. La inauguración es a las 20 horas de este viernes y la muestra se puede ver hasta el 2 de noviembre.

Este sábado 18 de octubre, Daimús acoge la V Dansà de la Safor. A las 18:00 horas hay pasacalle, a las 18:30 Dansà y a las 22:30 actuación de los Hermanos Penalba. Organiza el Grup de Danses Daimús con la colaboración del Ayuntamiento de Daimús.

Germans Penalba están anunciados en Daimús / Ajuntament de Daimús

El Real de Gandia celebra este fin de semana su Porrat de la Tardor. Desde el viernes, 17 de octubre, hasta el domingo 19, se podrá disfrutar de actuaciones, espacios gastronómicos y mercado de productos valencianos.

En la Font d'en Carròs hay teatro para adultos este domingo, 19 de octubre, con la obra "Abeli i Avel·lí", a cargo de Xana Teatre. La cita es a las 19 horas en la Casa de la Cultura.

El grupo de senderismo "Miramar A Peu per La Safor" realizará este domingo, 19 de octubre, una ruta guiada por el patrimonio arqueológico del Morabit de Marxuquera iy la Cova de les Meravelles. Salida a las 8:00h en el C/ Paloma y llegada a mediodía. Inscripciones en la Biblioteca 962819026.

Villalonga celebra este fin de semana sus fiestas patronales en honor a la Divina Aurora, Santíssim Crist de la Salut y la Mare de Déu de la Font. Tres jornadas intensas, llenas de actividades para vecinos, vecinas y visitantes.

El concurso "Xeraco Nous Talents 2025", está programado para este viernes, 17 de octubre, a las 19:30 h en la Casa de la Cultura. Una tarde llena de música, baile y emoción, donde los jóvenes artistas demostrarán todo su talento sobre el escenario. Entrada libre y gratuita.

También en Xeraco, pero este domingo, día 19, no hay que perderse el Concierto del Cor Carmesina en la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. Será a las 19:00 horas.