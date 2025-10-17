El CF Gandia busca su séptima victoria seguida entre Liga y Copa

Seis partidos, seis victorias. Ese es el balance del primer equipo del CF Gandia en la presente temporada. Son cuatro de Liga en Primera FFCV, que lo sitúan líder invicto del grupo III, y dos en La Nostra Copa, que le han permitido avanzar hasta la tercera ronda del torneo.

El cuadro blanquiazul juega este domingo en casa ante el Pego CF en busca de su séptimo triunfo consecutivo.

Los otros dos representantes de la comarca en la categoría también juegan de locales. El CE la Font recibe al CD Dénia a las 16.30 horas del domingo con ganas de sumar sus primeros tres puntos en casa, mientras que el CF Simat espera la visita del Torrent CF "B" a las 17 horas del mismo día.