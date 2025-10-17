El CF Gandia busca su séptima victoria seguida entre Liga y Copa
Los tres equipos de la Safor de Primera FFCV disputan la quinta jornada del campeonato
Gandia
Seis partidos, seis victorias. Ese es el balance del primer equipo del CF Gandia en la presente temporada. Son cuatro de Liga en Primera FFCV, que lo sitúan líder invicto del grupo III, y dos en La Nostra Copa, que le han permitido avanzar hasta la tercera ronda del torneo.
El cuadro blanquiazul juega este domingo en casa ante el Pego CF en busca de su séptimo triunfo consecutivo.
Los otros dos representantes de la comarca en la categoría también juegan de locales. El CE la Font recibe al CD Dénia a las 16.30 horas del domingo con ganas de sumar sus primeros tres puntos en casa, mientras que el CF Simat espera la visita del Torrent CF "B" a las 17 horas del mismo día.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- La intensa lluvia corta caminos en Oliva y mantiene en alerta a la Safor
- Esta vez sí, el depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia
- La dana 'Alice' ya ha llegado a la Safor
- La Safor, donde más ha llovido este viernes
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano