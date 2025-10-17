El CF Gandia inicia la Liga en 1ª Regional Valenta con el objetivo de la permanencia
El equipo de Vicent Moreno disputa en casa el primer partido este domingo a las 12 horas
El proyecto de fútbol femenino del CF Gandia tiene en su equipo amateur a su principal abanderado. El equipo inicia este fin de semana la temporada en la Liga de 1ª Regional Valenta tras confirmarse su ascenso al final de la pasada campaña.
El primer partido es en el Estadio Guillermo Olagüe, este domingo día 19, a las 12 horas, frente al CF At. Jonense de la Vila Joiosa, campeón del grupo IV de 2ª Regional la pasada temporada.
Las blanquiazules están encuadradas en el grupo III y se enfrentarán a rivales de la zona de Alicante. El objetivo principal es mantener la categoría, competir bien, si se puede con buen juego y no renunciar a nada.
La plantilla del CF Gandia amateur femenino está integrada por 1- Amira Betka, 2- Aroa Rabal, 3- Bianca Carena, 4- Brigitte Crespo, 5- Aitana Gallego, 6- Carmen Orts, 7- Elena Martí, 8- Nadia España, 9- Lucia Aparisi, 10-Nerea García, 11- Mariona García, 12- Paula Marchante, 13- Sofía Rabal, 14- Mar Moreno (c), 15- Cristina Climent, 16- Luana Sousa y 17- Gemma Martínez (p).
El cuerpo técnico lo forman el primer entrenador, Vicent Moreno, el delegado, José Lis, y los auxiliares-ayudantes, Marc Bou y Magali Donet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- La intensa lluvia corta caminos en Oliva y mantiene en alerta a la Safor
- Esta vez sí, el depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia
- La dana 'Alice' ya ha llegado a la Safor
- La Safor, donde más ha llovido este viernes
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano