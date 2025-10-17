El CF Gandia inicia la Liga en 1ª Regional Valenta con el objetivo de la permanencia

El proyecto de fútbol femenino del CF Gandia tiene en su equipo amateur a su principal abanderado. El equipo inicia este fin de semana la temporada en la Liga de 1ª Regional Valenta tras confirmarse su ascenso al final de la pasada campaña.

El primer partido es en el Estadio Guillermo Olagüe, este domingo día 19, a las 12 horas, frente al CF At. Jonense de la Vila Joiosa, campeón del grupo IV de 2ª Regional la pasada temporada.

Las blanquiazules están encuadradas en el grupo III y se enfrentarán a rivales de la zona de Alicante. El objetivo principal es mantener la categoría, competir bien, si se puede con buen juego y no renunciar a nada.

La plantilla del CF Gandia amateur femenino está integrada por 1- Amira Betka, 2- Aroa Rabal, 3- Bianca Carena, 4- Brigitte Crespo, 5- Aitana Gallego, 6- Carmen Orts, 7- Elena Martí, 8- Nadia España, 9- Lucia Aparisi, 10-Nerea García, 11- Mariona García, 12- Paula Marchante, 13- Sofía Rabal, 14- Mar Moreno (c), 15- Cristina Climent, 16- Luana Sousa y 17- Gemma Martínez (p).

El cuerpo técnico lo forman el primer entrenador, Vicent Moreno, el delegado, José Lis, y los auxiliares-ayudantes, Marc Bou y Magali Donet.