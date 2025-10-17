Cita ineludible en el Pabellón Municipal: Proinbeni UpB Gandia vs CB Zaragoza

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia ha disfrutado de esta semana desde lo más alto de la clasificación en la Liga de Segunda FEB.

Pero, en el deporte, el pasado no sirve para nada y el presente es este sábado con el encuentro de la 3ª jornada del campeonato que enfrenta al equipo de la Safor y el CB Zaragoza Azulejos Moncayo. El choque es a las 19 horas en el Pabellón Municipal de Gandia.

Alicientes no le faltan a este partido. Proinbeni es líder invicto del Grupo Este tras las dos primeras jornadas y no conoce la derrota en este curso, si se cuentan también los partidos de pretemporada incluidos los de la Copa de España.

Además, visita la capital de la Safor un club histórico como es el CB Zaragoza y lo hace con el técnico gandiense, Víctor Rubio, en su banquillo. ¿Qué más se puede pedir?. Pues que la afición llene el Pabellón Municipal por primera vez en esta temporada.

El entrenador de Proinbeni, Alejandro Mesa, se mantiene cauto cuando se le pregunta por el liderazgo: "es una anécdota a estas alturas. La liga acaba de empezar y, seguramente, vendrán los malos momentos y es cuando se tiene que ver, de verdad, de qué es capaz este equipo".

De momento, los halagos que está recibiendo Proinbeni "no nos afectan. Veo a los jugadores trabajar con humildad y seriedad, pero también con mucha ambición", destaca Mesa.

El técnico comenta que Zaragoza, a pesar de ser un recién ascendido, cuenta con jugadores veteranos que han competido en categorías superiores y posee los mejores porcentajes en tiros de campo. Lo veo como un equipo de la clase media-alta, que parece que también ha acertado con el extracomunitario, que está siendo protagonista en la liga. Habrá que vigilar muchos aspectos de su juego para poder ganarles".