Domingo de atletismo popular con la XII Cursa Daimús
La carrera comienza y termina en el barrio Els Pedregals de la playa
La XII Cursa Popular Daimús es la undécima prueba puntuable del Circuit Safor Valldigna Caixa Popular, aunque realmente es la décima carrera que se corre tras el aplazamiento del Gran Fons Ciutat d'Oliva el pasado 9 d'Octubre. Esta cita en la ciudad olivense se ha programado para el sábado 25 de octubre. La prueba daimusense es también una nueva edición del Memorial Francisco Javier Fuster Motos.
El inicio y final de la XII Cursa Popular Daimús se ubican en la calle Francisco Pons, en el distrito marítimo Els Pedregals. La salida es a las 09.30 horas.
La distancia a recorrer es de 8.100 metros por un circuito que discurre por la playa, el municipio y el término municipal de Daimús.
El Ajuntament de Daimús organiza este evento para el que siguen abiertas las inscripciones en la página web www.crono4sports.es. El día de la prueba también se admiten inscripciones, pero sin derecho a trofeo.
La jornada atlética popular también incluye las carreras de categorías inferiores, reservadas a niños, niñas y adolescentes hasta la categoría cadete.
