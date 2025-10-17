La falta de un profesor de Biología en el Jaume II indigna a los padres de Tavernes de la Valldigna

Padres y madres de alumnos del instituto Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna han expresado su indignación y han remitido un escrito a la Conselleria de Educación, por la inexistencia de una profesora de Biología en este centro prácticamente desde principios del curso.

Según señala una de las madres de un alumno afectado, en la primera semana del curso la profesora de Biología asignada al Jaume II tomó la baja y los escolares tuvieron que esperar durante tres semanas a la llegada de la sustituta, que, a la semana siguiente, también entró en baja por maternidad.

Esta es la hora, tres semanas después, que las autoridades de Educación no han cubierto la vacante mientras los alumnos llevan mes y medio prácticamente con unos pocos días de actividad y temen que el primer trimestre del curso sea una página en blanco.

«Los alumnos y las familias estamos desesperadas», señala una de las madres, quien explica que se han pedido explicaciones a la dirección del centro y, a su vez, les responden que la petición a la Conselleria de Educación está hecha desde el primer momento. Más allá de los papeles, desde el Jaume II se ha llamado por teléfono para que las autoridades de la Generalitat aceleren el proceso, sin respuesta hasta el día de hoy.

Algunas de las familias han intentado ponerse en contacto con la Inspección educativa, «pero de momento no nos han dado ninguna respuesta». La queja ante la Conselleria de Educación ya ha sido remitida.

«Estamos hartas de que se vulnere el derecho en la educación de nuestros hijos e hijas, de que se los discrimine de este modo frente al alumnado otros centros que sí que están recibiendo su enseñanza, de que jueguen con el futuro de nuestros niños y de que se desmantele y desprestigie la enseñanza pública valenciana», concluyen los padres que han trasladado la queja.