Félix Pont Cháfer representa a #EspañaAtletismo en el Mundial de 24 horas en pista

El ultrafondo de #EspañaAtletismo tiene una cita ineludible con el 15º Campeonato del Mundo de 24 horas en pista que se disputará los próximos 18 y 19 de octubre en la localidad francesa de Albi. Un total de 5 atletas (4 hombres y 1 mujer), han sido seleccionados para esta competición internacional.

Tres de los cuatro atletas de la lista masculina ya estuvieron presentes en la edición anterior disputada hace dos años en Taipei. El cuarto hombre es el atleta saforense, Félix Pont Cháfer, (42 años), subcampeón de España de 100 km hace pocas semanas en Málaga (6:33:52) será debutante internacional en la prueba de 24 horas y que viene de ser 5º el pasado año en el Campeonato del Mundo de 100km.

El deportista de la Safor, nacido en Albaida, pero afincado en el Real de Gandia, asegura que está muy contento con la convocatoria, porque "para mí ir con la selección española a un Mundial es la máxima aspiración que puede tenerse como deportista".

Respecto a los objetivos, Pont destaca que "llego al Mundial con mucha confianza porque la preparación ha sido impecable y he sido capaz de realizar y asimilar más carga de la que podía haber imaginado. He llegado a realizar tres maratones en un día o más de 300 kms en una semana. Por otra parte, están presentes 10 de los 13 mejores tiempos de 24 horas de la historia y va a ser mi debut en una prueba terrorífica".