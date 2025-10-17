Gandia ejecuta otro millón de euros para mejorar vivienda precaria

A diferencia de lo ocurrido en otros municipios, que no han podido gestionar la enorme bolsa de dinero que supone los fondos Next Generation de la Unión Europea, en Gandia todo apunta a que la labor de técnicos y concejales permitirá que no se escape ni un euro de ese dinero.

El último ejemplo es el inicio de las obras para la mejora de 32 viviendas, en las conocidas como Casas dels Mestres, de la calle Benicanena, que van remodelarse no solo en su aspecto exterior, sino también en su confortabilidad porque uno de los aspectos fundamentales de la obra es la eficiencia energética.

Los trabajos, que deberán estar concluidos el 30 de junio del año que viene, supone la inversión de 1,1 millones de euros, más de la mitad aportados por los Next Generation, y uno de los aspectos más destacados es la bajísima aportación de los propietarios, apenas unos 4.500 euros de media cada uno, lo que supone, sin duda, un regalo para ver mejoradas sus viviendas gracias a fondos de las Administraciones, que suman unos 25.000 euros por piso.

Además, el ayuntamiento ha combinado la mejora de ese bloque de pisos en situación precaria con la reurbanización de la calle Benicanena en la parte que recae al mismo. El proyecto, uno de esos llamados de «humanización», contempla no solo en ensanchamiento de la acera, sino también la plantación de arbolado, la colocación de mobiliario urbano y aparcabicicletas o la accesibilidad de las aceras. También contempla mejorar lo que no se ve, renovando las tuberías de agua que aún son de fibrocemento y soterrando una línea eléctrica de media tensión que discurre en aéreo por ese lugar.

El concejal de Vivienda, Salvador Gregori, y la directora de Urbanismo, Maite Alonso, han señalado, refiriéndose a este otro proyecto que sale adelante, que «apostar por la vivienda no es solo construir, sino también rehabilitar y mantener las que ya existen, especialmente en aquellos lugares donde realmente hace falta». Gregori y Alonso señalan que la adjudicataria de esta actuación es la empresa Cala Llarga y que, para evitar problemas a los vecinos, se llevarán a cabo sin que nadie tenga que abandonar su residencia. Para ser exactos, una persona sí ha decidido trasladarse mientras duren los trabajos por motivos de salud.

Durante las obras, la Oficina de l’Habitatge de Gandia coordinará reuniones semanales con la empresa y los administradores de las escaleras para resolver cualquier duda. Además, se garantizará una comunicación directa y continua con los vecinos para asegurar que estén informados, sobre todo si surge algún imprevisto.