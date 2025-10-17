«Las políticas de memoria democrática han llegado muy tarde»

Los periodistas y autores Paco Cerdà y José Luis Sastre fueron este viernes por la tarde los protagonistas de una nueva conferencia, la cuarta, del ciclo «Gandia Pensa». En un jardín de la Casa de la Cultura abarrotado de público y con una suave temperatura, ambos abordaron, a modo de diálogo, temas sobre la memoria democrática que ya han tratado en sus obras literarias.

Ambos son valencianos; Cerdà del Genovés y Sastre de Alberic, y fueron redactores de Levante-EMV. Fueron presentados por Maria Bravo, de Ambra Llibres.

Los dos coincidieron en que, pese a los esfuerzos de los últimos años de las administraciones públicas en políticas memorialistas, estas «han llegado demasiado tarde». En primer lugar, apenas quedan ya testimonios vivos de la generación que transitó por aquellos hechos, la Guerra Civil y la posguerra, y por tanto la transmisión directa prácticamente se ha agotado.

Cerdà comentó que «durante toda la dictadura franquista se impuso la memoria de los vencedores, en la Transición se optó por el carril del olvido y la amnesia colectiva, y actualmente estamos en una fase incierta, de desinformación, de mentiras y de un cierto blanqueamiento del franquismo».

Esta banalización de la dictadura franquista se da sobre todo entre los más jóvenes, como puso de relieve Sastre basándose en la última encuesta del CIS, donde cerca de un 20% de los encuestados opinaba que con Franco se vivía mejor, de los cuales la mayor franja de edad estaba entre los 18 y 24 años.

Esto conecta con el auge de los autoritarismos y la involución de la democracia a escala global. «Parece que cada vez somos menos los que pensamos que la democracia es el mejor sistema político, pero ante esto tenemos una responsabilidad, no debemos limitarnos sólo a lamentarnos, sino a preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros», indicó Sastre.

Cerdà añadió que «hoy, entre la gente joven, la manera de rebelarse es ser facha, cosa que es toda una contradicción; tenemos a muchos jóvenes que no se sienten interpelados por la democracia ni por los ideales que inspiraron a las anteriores generaciones».

Cerdà explicó que después de la Segunda Guerra Mundial «Europa impulsó el Estado del Bienestar y se generó un clima de confianza en el futuro, hoy veo mucho interés por inocularnos miedo, sobre todo a través de las redes sociales, y además estamos rodeados de distopías, me niego a validar ese argumento de que nuestros hijos vivirán peor», comentó Cerdà, que, por cierto, con su obra «Presentes», editado por Alfaguara, ha sido recientemente galardonado con el Premio Nacional de Narrativa 2025 por el Ministerio de Cultura.

Un momento de la charla entre ambos. / Àlex Oltra

Sastre, que debutó en 2024 en la narrativa con «Las frases robadas» (Plaza &Janés), apuntó al respecto que «el miedo es en sí una ideología, parece que cada día hay un motivo por el que se acabará el mundo, y eso crea una sensación colectiva e individual de desánimo, que saben aprovechar bien quienes nos quieren imponer este relato, porque ellos sí que no han parado de moverse y de hacer cosas».

Cerdà considera que tiene mucho mérito aquellas personas que siguen movilizándose por ideales justos, «como hicieron en su época Miguel Hernández, Miguel de Molina o tantos otros anónimos».

Con esta invitación a la acción y a la reflexión acabó una conversación de más de una hora que, no obstante, también tuvo sus momentos distendidos, como cuando ambos bromearon sobre las rivalidades entre las comarcas o la felicidad de sentirse «de poble».