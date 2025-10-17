La UE Tavernes y el CF Silla vuelven a enfrentarse una década después

Esta vez sí que hay antecedentes del partido de fútbol que disputa la UE Tavernes en la sexta jornada de la Lliga Comunitat. El rival es el Silla CF este sábado a las 18 horas en el Municipal.

Eso sí, hacía una década que no había enfrentamientos oficiales entre ambos conjuntos. Desde el curso 2015-2016 no se veían las caras y la última fue en la promoción de ascenso que ganó el Silla CF.

Un Silla CF que ha jugado cuatro partidos con un balance de una victoria y tres empates con 3 goles a favor pero solo 2 en contra. En pretemporada ya se vio que era un buen equipo bien dirigido por el ex futbolista vallero, Pomer, que no pondrá las cosas fáciles. Aunque no valga de referencia, el cuadro "roget" venció 1-0 al Silla CF en el periodo de preparación.

El Tavernes, con una euforia contenida pese a ser líder invicto del Grupo Norte, afronta el partido ante su afición sabiendo lo mucho que se juega y más siendo el enemigo a batir.

El míster local tendrá las bajas de Joan, Seral, David, Héctor y la duda de Corbalán, que atraviesa por un gran momento de forma.

Pero en el equipo están todos muy metidos y confiados en sus posibilidades, juegue quien juegue, y no escatimaran esfuerzos y lucha que es el ADN que ha imprimido el míster a su plantilla. El técnico "Tomaca" tendrá que llamar a algún jugador del filial o el juvenil para completar la convocatoria.

Por otro lado, el domingo a las seis se juega el partido Tavernes vs Olimpic de la Lliga Comunitat de juveniles con un equipo local también líder invicto de su grupo.