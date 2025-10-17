La VI Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC se presenta en sociedad

La sala de actos de Fomento de AIC, en Gandia, ha acogido este jueves la presentación de la sexta edición de la Cursa de les Empreses de la Safor-ESIC 2025, que se celebrará el domingo, 16 de noviembre, en Gandia.

Se trata de una carrera organizada por el CA Safor Teika, con el patrocinio principal de ESIC Business & Marketing School, y con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) y del Ayuntamiento de Gandia.

El evento, presentado por el periodista Marc Oliva, contó con miembros de todas estas entidades, representantes institucionales, patrocinadores, colaboradores, y de la economía y la sociedad civil de la Safor.

En el turno de discursos intervinieron el presidente del club, Vicent Boscà; el responsable de Desarrollo de Negocio de ESIC en la Comunitat Valenciana, Pepe Monfort; y el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto.

Vicent Boscà explicó que esta carrera “es una demostración de como el esfuerzo compartido, el trabajo en equipo y los valores del deporte también forman parte del día a día de las empresas, aquí no solo se corre para llegar primero, sino para avanzar juntos, compartir metas y celebrar éxitos colectivos”.

Una vista general del salón de Fomento / Àlex Oltra

Expresó su satisfacción por la gran acogida que tuvo el año pasado el desfile previo con las camisetas, y el almuerzo en el patio del colegio Cervantes, con más de 1.200 corredores, “y por eso este año vamos a potenciarlo”, sin olvidar otros aspectos que son “marca de la casa” en las carreras que organiza el club, como “la comodidad para el corredor, la animación, tener los resultados en la web al poco de acabar la prueba, o decenas de fotografías al día siguiente en las redes sociales oficiales”.

Considera que la carrera “todavía no ha tocado techo y tiene mucho recorrido”, ya que empezó en 2019 con 454 inscritos y en la edición de 2024 ya superó los dos mil participantes.

Por otra parte, Boscà agradeció especialmente a aquellas empresas que se preocupan por inscribir a su plantilla, “porque también es una manera de crear hábitos de vida saludable y, en el caso de las oficinas, luchar contra el sedentarismo”.

Por último, recordó que estas carreras “nos ayudan a mejorar la financiación de la escuela de atletismo y a fijar un precio de matrícula asumible para todas las familias”.

Por su parte, Pepe Monfort comentó que “desde los inicios ESIC apostó por esta iniciativa y hoy, vista la progresión, estamos muy orgullosos de haberlo hecho”. Considera que la carrera aporta valores muy beneficiosos para las empresas como “el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto, y la salud física y mental, fortaleciendo las relaciones personales y creando un ambiente de compañerismo y apoyo mutuo”.

Monfort señaló que este 2025 ESIC está celebrando los 60 años de la creación de la escuela de negocios, de los cuales ya llevan una década haciendo acciones formativas en la comarca de la Safor, especialmente desde Fomento de AIC, con una gran respuesta. En este sentido, destacó que en Gandia empezarán el próximo viernes 24 un curso de habilidades directivas “que ya tenemos lleno” y, adaptándose a los tiempos que corren, para febrero han programado otro curso sobre inteligencia artificial aplicada al márketing y las ventas.

Cerró el turno de discursos el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, quien valoró el hecho de que el punto neurálgico de este evento sea el barrio de Corea. Añadió que este acontecimiento “ejemplifica todo lo mejor de nuestra ciudad: clubes socialmente comprometidos, asociaciones y entidades que trabajan por el bienestar colectivo, y empresas responsables que contribuyen al tejido económico de Gandia”. Apuntó que la carrera “es un buen momento para demostrar la fortaleza de las empresas” y confirmó, además, que él será uno de los corredores.

La carrera será el domingo, 16 de noviembre, a las 9.30 horas en la plaza de l’Exèrcit Espanyol, popularmente conocida como ‘el Jardinet’, y recorrerá las principales calles de Corea y del centro histórico, para volver de nuevo al ‘Jardinet’.

El alcalde de Gandia con el presidente del CA Safor Teika y algunos miembros del club en el “photocall”. / Àlex Oltra

El circuito tendrá poco más de 6 kilómetros. El recorrido este año tendrá un pequeño cambio, que la organización dará a conocer en los próximos días. Habrá dos avituallamientos, uno frente a Fomento de AIC y otro en meta, con reparto de bolsa del corredor, así como animación por parte del club y de las fallas.

El cronometraje de la prueba se realizará por Crono4Sports mediante chip electrónico desechable situado en el dorsal. Se puede hacer corriendo, caminando o alternando ambos ritmos.

Las inscripciones incluyen camiseta, dorsal y bolsa del corredor. Están abiertas en la web oficial al precio (individual) de 10 euros hasta el próximo 4 de noviembre. El siguiente tramo será del 5 al 11 de noviembre, por 12 euros.

Podrán participar trabajadores y emprendedores de cualquier sector productivo de la comarca, de manera individual o por equipos. Estos pueden ser de 2, 3 o 4 personas, tanto en categoría femenina como masculina, e incluso mixtos.

Para facilitar el proceso las empresas que deseen inscribir a más de 8 participantes pueden solicitar al club un formulario único de inscripción, comunicándolo por correo a: “info@cursaempresessafor.com”.

Además de los trofeos para los tres primeros de cada categoría, elaborados por Bronces Jordá, habrá premios a la camiseta más original y a la empresa con mayor número de inscritos.

En el caso de las categorías por equipos, para recoger el dorsal será necesario acreditar el hecho de pertenecer o haber pertenecido en los últimos seis meses a una empresa mediante una carta o certificado sellado por la propia empresa. El cronometraje de la prueba se realizará por Crono4Sports mediante chip electrónico desechable.

La carrera cuenta con perfiles oficiales en Facebook, Instagram y en Twitter, y como novedad otro en Linkedin, además de la página en internet: “cursaempresessafor.com”.