La «Gandia multinacional» sigue al alza con el 23,5% de nacidos en el extranjero

Gandia no sería lo que es de no haber recibido entre los años 60 y 80 una importantísima aportación de ciudadanos de fuera de la Comunitat Valenciana, fundamentalmente de Andalucía y Castilla la Mancha, que contribuyó, en primer lugar, al crecimiento demográfico y, en segundo, al económico. El resultado fue prosperidad y cambio social, así como una acentuación de la capitalidad y el dinamismo de la ciudad en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Desde principios de este siglo, a ese aporte humano se sumó otro de mayores dimensiones y procedente no de otras zonas de España, sino del extranjero. Los últimos datos los dio a conocer ayer la Càtedra Joan Noguera y confirman la realidad que se ve en las calles de Gandia, donde se evidencia que el 23,5% de quienes residen en la capital de la Safor ha nacido en el extranjero. A esa cifra se le pueden añadir los descendientes de esas personas y, en su conjunto, han acentuado una «multinacionalidad» muy acusada en Gandia.

Al hecho de que en estos momentos uno de cada cuatro ciudadanos de Gandia es extranjero todavía se podría añadir, como indican expertos en demografía y población, a las personas de otros países que, por uno u otro motivo, viven en Gandia sin estar todavía empadronados.

El fenómeno de la inmigración hacia España no es, ni de lejos, exclusivo de esta ciudad, sino que afecta al conjunto del país. Pero también es cierto que, desde siempre, Gandia ha ido un paso por delante en ese fenómeno, algo que también se confirma ahora. Según los datos revelados por la Càtedra Joan Noguera ese 23,5% de gandienses nacidos en el extranjero supone cinco puntos más que la media en el conjunto de España.

El estudio indica otro aspecto fundamental. La inmensa mayoría de los nuevos residentes ha salido de su país no por jubilarse, por ocio, vacaciones o porque se ha comprado una vivienda aprovechando las excelencias del clima, el paisaje o los aspectos sociales. El motivo es otro, y se resume en buscar un trabajo y una vida mejor que la que disfrutaban en sus respectivos países.

Riqueza que plantea retos

Las cuatro primeras nacionalidades de origen de los nuevos gandienses son, por este orden, la colombiana, marroquí, búlgara y argentina, países con un nivel inferior de desarrollo y en donde las condiciones de vida son, por así decirlo, más complicadas que en España. De esas cuatro nacionalidades viven en Gandia casi siete mil personas.

Solo en la quinta posición aparecen los franceses, y ahí, aunque no conste en el informe, sí es posible que la mayoría, o al menos buena parte de ellos, se hayan empadronado en Gandia no para buscar trabajo sino por otros motivos, entre ellos vivir su jubilación. El fenómeno, que también se da especialmente en Oliva y que alimentan ciudadanos del centro y norte de Europa, está muy extendido en la vecina comarca de la Marina Alta.

Otro dato importante del Instituto Nacional de Estadística que ha servido para el estudio de la Càtedra Joan Noguera es el referido a Ucrania, un país casi desconocido que pasó a la primera página de la actualidad a raíz de la invasión rusa. Esa acción, que generó una guerra todavía activa, ha impulsado uno de los mayores procesos de exilio interno en Europa, y Gandia no ha quedado exenta de ello. En la capital de la Safor viven alrededor de 1.200 ucranios, cifra que puede haber subido en los últimos meses. A diferencia de otras nacionalidades, es previsiblemente que muchos de los residentes volverían a su país en el momento que se ponga fin al conflicto armado y a las miserias que conlleva.

Para los expertos de la Càtedra Joan Noguera que han elaboradoel informe, el fenómeno de la inmigración en Gandia supone «una gran riqueza cultural y social», pero, al mismo tiempo, recuerda que también plantea retos importantes en políticas de educación, sanidad, servicios sociales y de cohesión comunitaria que eviten discriminaciones y guetos.

Del "sobran diez mil habitantes" a la ciudad de las cien mil almas

Gandia no ha parado de crecer en población, y lo hace por encima de la media valenciana y española, un fenómeno que, sin duda, en las últimas décadas hay que atribuir a la constante llegada de personas que han nacido fuera de la Comunitat Valenciana, de España y de Europa. Eso, además, genera un crecimiento económico indudable, pero también cambios sociales y culturales que, aunque todavía no sean muy visibles, subyacen en el fondo de las relaciones ciudadanas.

La inmigración como reto social, y también como concepto solidario, ha tenido diferentes opiniones en esta ciudad. Llamó la atención, hace más de diez años, que quien era alcalde de Gandia, Arturo Torró, pronunciara una llamativa frase referida a los inmigrantes: «En Gandia sobran diez mil personas». Y no quedó ahí la cosa porque durante su mandato hubo polémicas sobre las órdenes dadas para empadronar extranjeros en Gandia y, consecuencia de ello, un requerimiento del Defensor del Pueblo para que el ayuntamiento garantizara el cumplimiento de la ley en ese procedimiento.

Hoy, cuando ha quedado superado aquello del que «sobran personas», Gandia se encamina hacia una ciudad de cien mil habitantes que no para de crecer y de asumir, con todo lo que ello significa, los retos de integrar a todos los que, por un motivo u otro, deciden vivir aquí. La inmigración, y eso también queda claro, era y es un fenómeno que, por su naturaleza, tiene una compleja dinámica propia que rebasa las decisiones políticas.