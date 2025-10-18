Anem fent!
El trage de les Falleres Majors de Gandia
Pasqual Molina
A Gandia sols hi ha una fallera major, és la de tota la ciutat i, també, des de l’any 1968, una fallera major infantil. És una característica única entre les juntes locals falleres de la Comunitat Valenciana. El respecte amb el qual els fallers gandians tracten les seus falleres majors s’apropa a la veneració.
Tot i que són la representació de la dona fallera, en ocupar el setial més alt de l’escalafó del món de la festa, les falleres majors de Gandia, a més a més, representen la ciutat en qualsevol acte protocol·lari oficial i la seua presència és una constant inqüestionable al costat de les autoritats municipals, culturals, socials, acadèmiques i religioses, per la qual cosa, el Reglament d’honors i distincions de la ciutat de Gandia concedeix, mitjançant un decret d’alcaldia, l’Escut d’Or de la ciutat a la fallera major i a la fallera major infantil, el qual els és imposat per l’alcalde o alcaldessa de Gandia en l’acte solemne de la seua presentació.
Històricament ha hagut diverses maneres d’escollir-les: des de la votació popular fins a la decisió d’un jurat. En ocasions, en l’Assemblea de l’antiga Junta Local Fallera s’establiren discussions sobre si trobar-les en el si de les famílies falleres o també de l’alta societat i d’altres propostes de cercar-les en famílies de qualsevol condició social, per allò de de l’igualat d’oportunitats, però, quasi sempre l’Assemblea ha donat un vot de confiança a l’Executiva perquè esta i, fonamentalment, el seu president, fera l’elecció d’estes màximes representants de la Festa a la nostra ciutat.
Una vegada realitzades les consultes pertinents i acceptada la petició, els noms de les falleres majors han de guardar-se en secret fins que es signe el decret d’alcaldia del nomenament i puguen comunicar-se als membres de l’Assemblea, que són, per cortesia i reglamentació, els qui tenen el dret de conèixer-los en primer lloc. Amb el pas dels anys l’elecció de les falleres majors es fa més aviat en el temps, així com es fa més prompte, també, la seua presentació perquè les noves falleres majors abasten d’immediat la seua tasca de representació dins i fora de la ciutat.
La figura de fallera major de Gandia solia recaure en una jove, amb la qual es significava la dona de la ciutat. Durant molts exercicis fallers la fallera major havia de tindre menys de 30 anys i ser fadrina, però en els darrers temps hem tingut ja una dona casada (any 2021) i una mare de família (any 2023), i inclús una mare i una filla han compartit, el mateix any, els dos distingits regnats (any 2023).
Recorde escoltar de jove que quan les falleres majors gandianes anaven a València a adquirir les teles, per a la tenda de la firma elegida era un dia gran, per la repercussió popular que tenia l’elecció i perquè ser fallera de Gandia era sinònim de buscar el millor de la botiga, la major qualitat, el disseny més exclusiu, allò que no s’havia vist mai. Determinació pixavina!
El trage de la fallera major de Gandia ha sigut, des de sempre, motiu d’interès, de vegades un secret guardat fins l’últim instant de descobrir-lo en el moment de la presentació. Durant la dècada dels noranta vaig retransmetre en la televisió local les presentacions falleres, uns anys amb Dani Ardid i altres amb Maria Fuster. Aleshores la presentació es feia després de Nadal i la fallera major arribava, solemnement, coberta per una capa de vellut negre que la protegia del fred i de les encuriosides mirades que la guaitaven per tal de descobrir, el més aviat possible, el color i el brodat del trage. Yolanda Santatecla em proporcionava, en un secretíssim sobre tancat, les seues característiques, les quals jo començava a descobrir públicament a traves del micròfon de la televisió mentre les càmeres mostraven la fallera major, amb el seu trage, caminant solemnement per la passarel·la al so del l’himne de Gandia mentre a l’exterior del recinte esclataven les salves d’honor protocol·làries.
Quan vaig escriure el Llibre del Cinquantenari de les Falles de Gandia 1946-1996, per a un dels seus capítols, em vaig entrevistar personalment amb cadascuna de les falleres majors i infantils d’aquells cinquanta anys. Allí figuren el seu nom, la falla de procedència i el càrrec que tingueren en esta, així com l’any en que foren la reina de la falla. Totes em pogueren contar el tipus de teixit dels seus trages de fallera major: durant els primers anys dominava la casulla i els últims foren el temps dels espolins. Lluïren tot tipus de colors, predominant, clarament el blanc i també mostraren una ampla varietat del brodats o entreteixits amb noms propis fonamentalment pels espolins. També em referiren el nom de la modista que els va confeccionar, amb el predomini clar de Carme Insa de Valencia i de Rosario de Sanfélix a Gandia.
Des de l’any 2012, les falleres majors de Gandia llueixen un vestit el disseny del qual és exclusiu, procedeix de l’arxiu artístic de l’empresa Rafael Català el qual, des d’eixe moment, rep el nom de vestit de la Fallera Major de Gandia i vestit de la Fallera Major Infantil de Gandia, en els quals sols canvien els colors dels elements del brodat i el del teixit, que són escollits per cadascuna de les falleres majors.
Guillermo Català, l’actual gerent de la Compañia Valenciana de la Seda, ens ha proporcionat les característiques de cadascun d’estos teixits.
Respecte al dibuix de la fallera major ens conta que l’origen d’este disseny es remunta a una mostra adquirida en un antiquari italià i posteriorment incorporada a l’arxiu de la sederia de Rafael Català en la dècada dels anys 90. A partir d’este document es va elaborar el picatge, donant lloc de manera exclusiva al dibuix “Fallera Major de Gandia”. Es tracta d’un pany de lampàs de seda estreta de 54 centímetres d’ample, amb un imponent motiu central acompanyat per una delicada orla floral. A més a més, té un segon centre decoratiu, el qual enriqueix el teixit, convertint-lo en una peça de gran qualitat i sofisticació.
La fallera major de Gandia, Manuela Borrull Guillem, ha elegit pel seu vestit el color “fons Madreperla”.
Del de la fallera major infantil diu que este disseny és una creació exclusiva concebuda per al dibuix “Fallera Major Infantil de Gandia”. El seu origen es troba en la fusió de varis documents tèxtils, tots ells brocats, pertanyents a l’arxiu de la sederia Rafael Català. D’estos es van seleccionar diferents elements, com ara centres florals, orles, llaços, els quals es van integrar en un únic i original disseny. Como a lampàs, destaca pel relleu minuciós de les seues flors i per una estructura adaptada específicament a l’ús de les falleres majors infantils, oferint un equilibri perfecte entre tradició i “frescor”.
La fallera major infantil de Gandia, Triana Benavent Chover, ha escollit els colors del fils del brodat sobre el teixit de color “púrpura imperial”.
“El vestit perfecte d’indumentària valenciana ha de combinar tradició, estil personal i comoditat, tot respectant els elements històrics i culturals que defineixen aquesta vestimenta emblemàtica. L’objectiu és sentir-te orgullosa i connectada amb la història i les festes del teu poble”. Són paraules de l’indumentarista Joan Martí Fuster.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- Un atropello mortal corta durante una hora el tráfico de trenes entre Gandia y Xeraco
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- La intensa lluvia corta caminos en Oliva y mantiene en alerta a la Safor
- Esta vez sí, el depósito del Clot de la Mota evita la inundación de la playa de Gandia
- La dana 'Alice' ya ha llegado a la Safor
- La Safor, donde más ha llovido este viernes
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano