El CA la Valldigna reivindica mejores instalaciones en consonancia a su crecimiento

El Pavelló Carlos Pellicer de Tavernes ha acogido la presentación del Club d'Atletisme la Valldigna para la temporada 2025-2026 en un acto animado por Juamba Mifsud con la presencia de algunas autoridades locales, entre ellos el concejal de Deportes, Josep Llàcer.

El club cuenta con 300 socios, en su mayoría practicantes, aunque muchos no asistieron por diversos compromisos. Pese a todo, hubo mucha gente y un buen ambiente en las gradas.

Los y las protagonistas de la presentación del CA la Valldigna / Pepe Juan

Después de la presentación de los y las atletas y entrenadores se realizó un pequeño homenaje a la escuela, que lleva años como vivero de atletas como Vicent Ferreres y Mara Rolli conocidos/as a nivel nacional, con mención a dos atletas que están en Roma representando el club a nivel internacional, y reconocimiento a los entrenadores, en especial a Vicente Emilio Andrés tras muchos años en el club, así como a los hermanos Ximo y Pedro Torres.

En el turno de parlamentos tomaron la palabra Juamba Climent, que lleva toda la vida en la entidad, y José Juan "Beni", coordinador. Entre ambos explicaron la evolución del club y reivindicaron unas instalaciones acorde al crecimiento del club.

Los técnicos del club, durante su alocución / Pepe Juan

La presidenta, Silvia Borràs, volvió a reivindicar los logros del club y el hecho de que merece unas instalaciones en consonancia a su potencial para no verse molestados en sus entrenamientos y actividades.

También habló de las actividades que organiza el club, especialmente la Volta a Peu de la Platja de cada verano, lanzando un mensaje de que necesita más ayuda institucional.

La presidenta destacó la colaboración del Ayuntamiento y citó a Josep Llàcer, finalizando su alocución con el deseo de ver construida una pista de atletismo en Tavernes antes de que acabe su etapa como máxima dirigente.

El concejal Llàcer dio las gracias por su esfuerzo y dedicación a todos/as padres, madres, atletas, entrenadores y directivos, destacando las dificultades de poder construir una pista por problemas de urbanismo y el lugar de la misma, aunque también dijo que es optimista y que se está trabajando desde el Ayuntamiento en el tema.

La presidenta y el concejal de Deportes / Pepe Juan

La presidenta, Silvia Borrás cuenta con un equipo de trabajo deportivo formado por el coordinador José Juan "Beni", el entrenador de adultos Juamba Climent; Óscar Ferreres, técnico de juveniles, cadetes e infantiles; Joan Vidal de alevines; Amadeo Almiñana y Míriam Vercher de benjamines; Miguel Giner de prebenjamines y Lara Sifres y Andrea Almiñana de iniciación.