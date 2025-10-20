Cara y cruz para los equipos séniors femenino y masculino del CV Gandia

Intenso fin de semana de voleibol para los equipos del Club Voleibol Gandia, con mucha actividad en todas las categorías y varios derbis de alto nivel.

El Infantil Femenino A de Primera División disputó el derbi frente al CV Real de Gandia, logrando una contundente victoria por 0-3 como visitante.

Por su parte, el Infantil Femenino B cayó por 3-0 ante el Xàtiva, mientras que el Infantil Femenino de Segunda División no pudo superar al Benidorm.

El Infantil Masculino de Primera División protagonizó un auténtico partidazo en su visita a Elche, que se decidió por la mínima a favor del conjunto local (3-2). En cambio, el Infantil Masculino Zonal sumó una clara victoria por 0-3 frente al Lucentum, firmando una gran actuación fuera de casa.

El Cadete Masculino de Primera División se anotó una nueva victoria al imponerse por 0-3 al CV Mediterráneo en Castellón. También venció el Cadete Masculino Zonal, que ganó en casa por 3-0 al CV Cid Campeador. El Cadete Femenino de Primera División disputó el derbi contra el CV Real de Gandia, que esta vez cayó del lado rival con un marcador de 3-1. Además, los equipos Cadete Femenino Zonal A y Zonal B se enfrentaron entre sí en un duelo interno muy igualado, que acabó con victoria para el Cadete Zonal A.

El Juvenil Femenino de Primera División viajó hasta Elche y regresó con una importante victoria por 1-3, consolidando su buen momento. Por otro lado, el Juvenil Femenino de Tercera División no pudo ante el CV Alzira y cayó por 3-0, mientras que el Juvenil Masculino ganó por un 0-3 frente al Torrent.

En la categoría senior, el Femenino de Primera División Autonómica consiguió una valiosa victoria por 1-3 en su visita a Finestrat, superando así su reciente bache de resultados y recuperando sensaciones positivas.

El Senior Masculino Club Voleibol Hotel Borgia Gandia visitó al CV Paterna y, pese a competir bien, cayó por 3-1.

Por último, el Senior Femenino de Segunda División tuvo doble jornada este fin de semana: primero ganó por 3-0 ante el CV Silla, y posteriormente cayó por la mínima (2-3) frente al CV Albal.