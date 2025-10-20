Cara y cruz para los equipos séniors femenino y masculino del CV Gandia
Los conjuntos de la base obtienen resultados diversos
Intenso fin de semana de voleibol para los equipos del Club Voleibol Gandia, con mucha actividad en todas las categorías y varios derbis de alto nivel.
El Infantil Femenino A de Primera División disputó el derbi frente al CV Real de Gandia, logrando una contundente victoria por 0-3 como visitante.
Por su parte, el Infantil Femenino B cayó por 3-0 ante el Xàtiva, mientras que el Infantil Femenino de Segunda División no pudo superar al Benidorm.
El Infantil Masculino de Primera División protagonizó un auténtico partidazo en su visita a Elche, que se decidió por la mínima a favor del conjunto local (3-2). En cambio, el Infantil Masculino Zonal sumó una clara victoria por 0-3 frente al Lucentum, firmando una gran actuación fuera de casa.
El Cadete Masculino de Primera División se anotó una nueva victoria al imponerse por 0-3 al CV Mediterráneo en Castellón. También venció el Cadete Masculino Zonal, que ganó en casa por 3-0 al CV Cid Campeador. El Cadete Femenino de Primera División disputó el derbi contra el CV Real de Gandia, que esta vez cayó del lado rival con un marcador de 3-1. Además, los equipos Cadete Femenino Zonal A y Zonal B se enfrentaron entre sí en un duelo interno muy igualado, que acabó con victoria para el Cadete Zonal A.
El Juvenil Femenino de Primera División viajó hasta Elche y regresó con una importante victoria por 1-3, consolidando su buen momento. Por otro lado, el Juvenil Femenino de Tercera División no pudo ante el CV Alzira y cayó por 3-0, mientras que el Juvenil Masculino ganó por un 0-3 frente al Torrent.
En la categoría senior, el Femenino de Primera División Autonómica consiguió una valiosa victoria por 1-3 en su visita a Finestrat, superando así su reciente bache de resultados y recuperando sensaciones positivas.
El Senior Masculino Club Voleibol Hotel Borgia Gandia visitó al CV Paterna y, pese a competir bien, cayó por 3-1.
Por último, el Senior Femenino de Segunda División tuvo doble jornada este fin de semana: primero ganó por 3-0 ante el CV Silla, y posteriormente cayó por la mínima (2-3) frente al CV Albal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Homenaje a Beatriz Guijarro en el día de la Guardia Civil de Oliva
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- Gandia recomienda no acudir a los colegios hasta que cese la lluvia
- Gandia busca dónde poner la planta de biomasa rechazada en Marxuquera