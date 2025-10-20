El CF Gandia cede sus primeros puntos pero sigue invicto al frente de la Primera FFCV

El CF Gandia buscaba su séptimo triunfo seguido en la presente temporada entre la Liga de Primera FFCV y La Nostra Copa, pero no lo pudo conseguir.

El conjunto blanquiazul cede sus primeros puntos en el campeonato tras su 1-1 ante el Pego CF, pero se mantiene líder invicto de su grupo empatado a 13 puntos con el CF Llutxent.

No fue el mejor día para los de Alberto Gregori ante un incómodo rival al que no supo derrotar en un encuentro discreto.

En otros partidos de la quinta jornada, el CE la Font d'en Carrós sufrió su tercera derrota en casa, en esta ocasión, por 0-3 ante el CD Dénia, mientras que el CF Simat también cayó como local frente al filial del Torrent CF.