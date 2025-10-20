El CF Gandia cede sus primeros puntos pero sigue invicto al frente de la Primera FFCV
El CE la Font y el CF Simat vuelven a perder en casa en la 5ª jornada del campeonato
Gandia
El CF Gandia buscaba su séptimo triunfo seguido en la presente temporada entre la Liga de Primera FFCV y La Nostra Copa, pero no lo pudo conseguir.
El conjunto blanquiazul cede sus primeros puntos en el campeonato tras su 1-1 ante el Pego CF, pero se mantiene líder invicto de su grupo empatado a 13 puntos con el CF Llutxent.
No fue el mejor día para los de Alberto Gregori ante un incómodo rival al que no supo derrotar en un encuentro discreto.
En otros partidos de la quinta jornada, el CE la Font d'en Carrós sufrió su tercera derrota en casa, en esta ocasión, por 0-3 ante el CD Dénia, mientras que el CF Simat también cayó como local frente al filial del Torrent CF.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una precipitación explosiva paraliza Gandia y varios municipios de la Safor
- La lluvia torrencial pone en alerta a toda la Safor y paraliza Gandia
- Del Poble celebra su décimo aniversario al más puro estilo valenciano
- Agenda de cultura y ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana
- Homenaje a Beatriz Guijarro en el día de la Guardia Civil de Oliva
- Gandia prueba su enorme resistencia a episodios de lluvia torrencial
- Gandia recomienda no acudir a los colegios hasta que cese la lluvia
- Gandia busca dónde poner la planta de biomasa rechazada en Marxuquera