Los clubes del Grau de Gandia y Cia Gandia suben al podio en la jornada nacional de remo en Oliva

Los equipos de la Comunitat Valenciana fueron protagonistas en la jornada de remo de ámbito nacional disputada en Oliva este pasado sábado. Los clubes Náutico Santa Pola, Mar Clot de L'Illot El Campello, Grau de Gandia y Puerto de Alicante se reparten los triunfos en la prueba nacional Iberdrola de Oliva, donde también consiguen medallas el Club de Remo Ciudad de Valencia, Club Náutico Campello, Real Club de Regatas de Cartagena y el Club Rem Cia Gandia.

La Liga Nacional Iberdrola llegaba a la séptima y penúltima prueba del año. Para la ocasión, se dieron cita en la localidad de Oliva un total de 35 tripulaciones procedentes de ocho clubes de Valencia y Murcia.

La competición, disputada sobre la distancia única de 3.000 metros en las categorías absoluta, juvenil, cadete y veterano en las modalidades solo, doble, doble mixto y cuatro con timonel, se desarrolló a lo largo de nueve finales directas. Y tras la disputa de las mismas, con hasta 13 títulos en juego, los representantes del Club Náutico Santa Pola se han hecho con cinco victorias, además de un segundo puesto.

Por su parte, el Club de Mar Clot de L'Illot El Campello consiguió cuatro oros, además de otras tantas platas y un bronce, completando la relación de vencedores el Club Rem Grau Gandia con dos oros, dos platas y un bronce y el Club Deportivo Puerto de Alicante, que suma otros dos triunfos.

También subieron al podio el Club de Remo Ciudad de Valencia, el Club Náutico Campello, ambos con una plata y un bronce, el Real Club de Regatas de Cartagena, con una plata, y el Club Rem Cia Gandia, en su caso con un bronce.

La séptima regata de la Liga Nacional Iberdrola de Remo de mar fue organizada por la Federación Española de Remo y el Club Náutico Oliva con la colaboración de lberdrola, la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana, el Ayuntamiento de Oliva, Surf Oliva y Restaurante El Náutico.

La octava y última prueba del circuito está programada el sábado 25 de octubre en San Sebastián enmarcada en el VI Open Internacional Donostia.