El 'Correllengua' de Gandia ret homenatge a Àngels Moreno
La manifestació en defensa de la llengua recorre els carrers del centre de la ciutat en el seu 30 aniversari
Levante-EMV
La flama del Correllengua de Gandia 2025 va recórrer dissabte passat el centre de la ciutat escoltada per centenars de persones per a reivindicar i defensar la nostra llengua i cultura.
Segons informa l'organització enguany, una celebració doblement especial, perquè el Correllengua Gandia compleix 30 edicions ininterrompudes, i per l'homenatge pòstum a l'escriptora gandiana Àngels Moreno, membre del Patronat d'Honor de la Fundació Casal Jaume I de la Safor-Valldigna (Acció Cultural del País Valencià), organitzador de l'acte. És per això, que la seua neta, Yulan, va ser l'encarregada de portar la torxa amb la flama de la llengua.
Hi anava acompanyada, entre d'altres, per les regidores de Cultura i Educació, Balbina Sendra i Esther Sapena, respectivament. Durant el recorregut, hi va haver actuacions del Grup de Danses Roda Volta i la Muixeranga de Sueca, acompanyats per la Colla de dolçainers i tabaleters de la Safor.
