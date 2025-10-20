Debut histórico del CB Tavernes Senior Femenino en Primera Nacional

El conjunto Senior Femenino del Club Bàsquet Tavernes hace historia con su debut en 1ª Nacional en la Liga Foster's Hollywood de la Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana.

El estreno no ha podido tener un final feliz al caer derrotado el equipo vallero ante la mayor experiencia en la categoría del Vila-Real BC por 48 a 63. La jugadora destacada ha sido Laia Alminyana con 13 puntos, 1 asistencia y 10 puntos de valoración.

La próxima jornada se juega contra el CBF Puerto Sagunto el domingo a las 20:00h como visitantes.

Los entrenadores de este año son David Company y Honorio Gil y las jugadoras Julia Costa, Tessa Coyle, Águeda Sala, Laia Alminyana, Natalia Verdú, Belén Tarrasó, Neus Talens, Mar Ferrís, Nuria Lazón, Gemma Gascón, Miriam Beneyto, Carmen Durà y Carla Felis.