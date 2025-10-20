El director del Campus de la UPV anuncia novedades para los próximos cursos

“Han sido unos meses muy intensos, con mucho trabajo”. Así se ha expresado el director del campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV), Vicenç Almenar, en el desayuno informativo con los medios de comunicación de la Safor en el que ha hecho balance de sus primeros siete meses al frente de la dirección del centro y ha compartido los proyectos que marcarán el futuro del centro.

El curso académico 2025-2026 ha arrancado con 352 estudiantes de nuevo ingreso en los estudios de grado y doble grado que se imparten en el campus de Gandia, y con 206 personas matriculadas en alguno de los másteres que oferta el centro. Estas cifras “nos ofrecen una base sólida para seguir creciendo e introducir mejoras en nuestra oferta formativa”, ha señalado Almenar.

Novedades de cara a los próximos cursos: más plazas y nuevos títulos

Entre las principales novedades anunciadas, destaca el estudio para la implantación de un nuevo Grado en Empresa y Tecnología Digital, con el objetivo de renovar y ampliar la actual oferta vinculada a la gestión empresarial y turística. “Queremos reconfigurar los estudios de Turismo y reforzar nuestra propuesta en un ámbito clave para el desarrollo económico del entorno”, ha explicado el director del Campus de Gandia.

En cuanto a los másteres, Almenar ha señalado que se está evaluando qué nuevos títulos podrían implantarse “para responder mejor a las necesidades del tejido empresarial, de nuestros egresados y de la sociedad en general”.

Un ejemplo del éxito actual en la formación de posgrado es el Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria, que este curso ha alcanzado las 103 matrículas. “La demanda es muy alta, y por eso nos estamos planteando ampliar la oferta hasta 200 plazas”, ha subrayado.

Impulso a la formación e investigación marina

Este curso ha comenzado a impartirse el Doble Grado en Ciencias Ambientales y Ciencias y Tecnologías del Mar, una apuesta estratégica que, “requiere una fuerte inversión”, pero “refuerza el posicionamiento de nuestro campus en el ámbito marino y ambiental”. La puesta en marcha de este nuevo doble grado “se alinea con la creación del futuro centro del Instituto Español de Oceanografía en Gandia y aprovechará toda la trayectoria de la Unidad Mixta en Tecnología para Estudios Marinos entre el IEO-CSIC y la UPV”.

Un campus abierto a la sociedad y al futuro estudiante

Además del ámbito académico, Vicenç Almenar también ha avanzado la voluntad de ampliar la presencia del campus de Gandia en la vida cultural y social de la ciudad, la Safor y comarcas más próximas. “Queremos que nuestro campus no solo sea el campus de Gandia, sino también el de la Safor y las comarcas vecinas”, ha indicado. Para ello, se están preparando actividades que puedan celebrarse tanto en las instalaciones universitarias como en diferentes municipios del entorno.

“Vamos a hacer un esfuerzo por trasladar parte de nuestra programación fuera del campus, para estar más presentes, ser más conocidos y ofrecer un mejor servicio a la sociedad que nos rodea”, ha concluido Almenar.