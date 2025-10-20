Empate y derrota de los equipos del Chef Amadeo Gandia Billar Club

El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha vuelto a ser protagonista este fin de semana en las mesas con dos intensos enfrentamientos que pusieron a prueba el talento y la resistencia de sus jugadores, tanto dentro como fuera de casa.

En la Liga Nacional de Primera División, el equipo gandiense firmó un meritorio empate (4-4) en su visita al Granollers, uno de los rivales más exigentes del campeonato.

En un duelo de alto voltaje, los gandienses respondieron con temple y precisión, mostrando un nivel de juego que les permitió mantener el pulso ante un conjunto local que apretó hasta el final.

Las partidas, muy igualadas desde el primer golpe, reflejaron el gran momento competitivo del equipo, que se trae de tierras catalanas un punto de oro y la sensación de haber dado un paso adelante en confianza y solidez colectiva.

En la Liga Autonómica de Primera División, el equipo de Gandia no tuvo la misma fortuna y cayó en casa por 2-6 frente al C. Mercantil de Valencia en un choque reñido que se decidió por detalles mínimos. A pesar del marcador, el conjunto local dejó buenas sensaciones, demostrando actitud y compromiso en cada entrada.