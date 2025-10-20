Gandia felicita al equipo de béisbol Tigres por su histórico ascenso a la élite nacional
El alcalde ofrece una recepción oficial a jugadores, técnicos y directivos
El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, acompañado por el concejal de Deportes, Jesús Naviero, han ofrecido una recepción al equipo de béisbol Tigres de Gandia para felicitarle por su histórico ascenso a la máxima categoría nacional en calidad de campeón de España de la división de Plata.
El equipo de la Safor consiguió este éxito en la fase final disputada en Catalunya (Viladecans y Gavà), del 2 al 5 de octubre. Los gandienses se proclamaron campeones después de ganar por 10 carreras a 9 en el CB Barcelona.
La consecución del campeonato es el resultado de una temporada de arduo trabajo y dedicación por parte de jugadores, cuerpo técnico y directiva.
La Federación de la Comunitat Valenciana de Béisbol y Sófbol (FCVBS) también han dado la enhorabuena a Trigres de Gandia por su espectacular logro y les desea el mayor de los éxitos en su nueva andadura en la División de Honor Oro.
